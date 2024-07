Les Festes de Sant Magí s'amplien als parcs amb noves propostes musicals

Les festes de Sant Magí, que se celebraran del 9 al 19 d’agost, arribaran enguany a nous espais de la ciutat. D'aquesta manera, hi haurà dues nits en parcs públics, la del Francolí amb el Jordi’s Festival, i la Tarrako Rotten Fest al parc de la Ciutat.

«D’una banda obrim nous espais per a gent jove, música alternativa i oportunitats de cultura per a tots i totes», ha destacat la consellera de Cultura, Sandra Ramos, «i de l’altra mantenim el ritual festiu, el respecte per un consum raonable de l’aigua i d’altres propostes que des de la conselleria de festes volem ampliar i millorar».

Música als parcs

El parc de la Ciutat es convertirà en un espai dedicat a la música punk i metal amb el Tarrako Rotten Fest. La proposta, organitzada conjuntament amb l’Associació de Veïns de la Verge del Carme, tindrà lloc el 10 d’agost a partir de les 18h i comptarà amb grups locals i del territori. Actuaran FuckMyLif, Fingerbiter, Hashtack, The Jodes i Fumetal.

El Jordi’s Festival serà sens dubte el punt neuràlgic de la festa el divendres 16 d’agost a partir de les 20h. El parc del Francolí rebrà als artistes Lírico en la Casa, @Jayxme i els dj's @rubenromerodj, @ricky_rf i @aleixballestedj. El Jordi’s Festival tindrà un preu de 7€ i hi haurà servei de bar i restauració en el recinte.

El 17 d’agost a partir de les 17h, serà el torn de Sensoria Sant Magí 2024, que estrena nova ubicació després de dos anys al passeig de les Palmeres. Aquest grup ens oferirà la millor proposta de música electrònica del moment i per l’esdeveniment, es comptarà amb dos escenaris perquè tant amants del house com del tecno més pur, gaudeixin d'una experiència única. L’esdeveniment també comptarà amb zona de bar, restauració i un petit mercat de projectes locals.

La iMAGinada

El Camp de Mart acollirà la Imaginada amb un nou compendi de propostes familiars, reivindicatives i cooperatives, que ja celebren la 16a edició. La inauguració està prevista el dimecres 10 d’agost a la plaça del Fòrum a partir de les 19.30h, amb una cercavila i espectacle, que ens portaran fins als jardins, seu habitual de la Imaginada. A partir d’aquí seran cinc dies carregats de reivindicació festiva, sempre lluitant per fer el món una mica millor.

XXVa Capsa Music Festival

La consellera ha volgut posar especial èmfasi en un acte molt especial, com es la celebració del 25è aniversari del Festival de l’aMt, Capsa Music Festival. Així doncs el Teatre Auditori del Camp de Mart es vestirà de festa per rebre el 17 d’agost a partir de les 20h, el Festival de l’aMt, amb Connexions, grup instrumental i espais sonors de Tarragona; Eloi Duran; Nôrte; Big Mama Montse & Captain’s Brotherhoo; i Marina BBface & The Beatroots. Serà d’accés lliure.

Dos anys sense Remullada

A la plaça del Rei, per segon any es farà la revetlla il·luminada, la Revetlla de la vigília de Sant Magí, amb dues sessions. La primera a les 21h de caràcter més familiar amb un format revetlla petita, pensat en exclusiva per als nens i nenes de fins a 12 anys, que podran ballar davant dels elements típics de la festa com són el Càntir, el Carro, la Síndria i la Petxina Pelegrina, que seguiran tenint protagonisme en la revetlla però això sí, sense aigua i la de les 23.30h amb la Companyia d’Espectacles Pa Sucat i DJ de la Llum, on els elements repetiran la ballaruga, acompanyats de nous efectes audiovisuals creats per a l’ocasió i amb la música més actual.

I com sempre, a la plaça de la Font, a les 23 h, la revetlla de Sant Magí comptarà amb Femme Versions i la Banda Neón. La imprescindible revetlla a la plaça més emblemàtica de Tarragona.

Amb la voluntat de fer un ús responsable de l’aigua davant la situació actual què vivim en respecte per al canvi climàtic, des de la conselleria de Cultura s’ha decidit consolidar la Revetlla Il·luminada.

Altres activitats

El vestíbul del Teatre Tarragona serà l’escenari de tres propostes familiars dels Tarraquanins, d’una banda Brufaganya, amb Agus Farré que ens explicarà la història d’un excursionista perdut i totes les peripècies que passa quan se n’adona que porta la cantimplora d’aigua buida i un segon espectacle, a càrrec de Genovesa, narratives teatrals Goteres, poemes i rimes, on l'aigua, que és tossuda; sempre intenta tornar al mar. La tercera experiència familiar amb l’aigua, serà La pirata del nas vermell, on Núria Garcia ens portarà a navegar seguint un misteriós mapa del tresor. Les tres propostes podran veure’s en diferents sessions i en horari de matí o tarda.

Les festes de Sant Magí son també tradició i seqüència ritual. Una de les cites més esperades és la diada castellera de la plaça de les Cols, sense perdre lloc per veure els diferents moments més emblemàtics de la celebració del sant, com la Professó del 19 d’agost, com l’arribada de l’Aigua la vigília des de l’arribada de la Brufaganya a partir de les 18h de la tarda on, els portants, cavalls i carros enramats, faran arribar l’aigua fins al Portal del Carro, acompanyats del Seguici de Sant Magí, integrat pel penó de la festa a cavall, Magí de les Timbales, gegantons Negritos, Gegants Moros, Gegants Vells de la ciutat i del Cós del Bou, Nanos Vells, Nanos Nous, Ball de Bastons, Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, grallers, timbalers, carros enramats i carro enramat del sant.

La majestuosa Professó del 19 d’agost, Sant Magí, arrencarà a les 19h amb l’Anada, on tornaran a participar els elements del Seguici, que emprendran la pròpia Professó amb la imatge del Sant, infants representant la persecució i martiri de sant Magí pels soldats romans, els penons corporatius i els Ministrers de la Ciutat de Tarragona.

Per a tots els públics, nens i nenes i famílies senceres, tornen les visites guiades a la Casa de la Festa. Aquest estiu es podrà tornar a gaudir de l’espai i veure les bèsties, els gegants i els nanos de prop, tant en visites lliures com en visites guiades per Sant Magí.

El cartell

La imatge gràfica d'aquest Sant Magí és de la dissenyadora Marta Escobar Felip, una vila-secana, que és alhora fotògrafa i il·lustradora. La idea que ha presentat per a la imatge d’enguany és la relació entre la situació actual de sequera i la capella del Sant. El fons de la imatge emula el sostre estrellat de la capella de Sant Magí al portal del Carro. Els exvots en forma de vaixell es substitueixen aquí pel desig d'un exvot nou: una gran gota d’aigua sagrada de pluja que cau del cel. La figura posa en relació la part espiritual i la terrenal de l’aigua i la festa en relació també a la història d’una ciutat que ja des dels romans cercava l’aigua per viure.

