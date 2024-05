La façana de l’Ajuntament de Tarragona es pintarà del color terrós original i estarà restaurada per Sant Magí

La façana de l’Ajuntament de Tarragona canviarà de color aquest estiu. D’una tonalitat groga a una de terrosa, el color original que lluïa l’edifici al segle XIX. «El projecte de les obres de restauració contemplava que, si trobàvem el color original, es recuperaria», va explicar Nacho García, conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, en l’acte de presentació de la nova imatge.

Els especialistes no esperaven trobar els pigments de fa uns 160 anys, però, després de treure capes de la façana, va aparèixer. «Hi havia moltes capes de pintura modernes però darrere la pintura hi havia morter tipus ciment», va exposar Raquel Casals, cap de la secció tècnica d’arquitectura de l’Ajuntament. Quan es va treure aquest ciment, d’un centímetre de gruix, es van revelar els pigments terrossos. «Moltes capes estaven deteriorades i s’havien de treure per qüestions de seguretat», va indicar Casals.

Sense documentació

Fins ara, es desconeixia l’aspecte original de la façana, ja que no hi havia documentació escrita de com era. «És una barreja de color, no té un nom específic. L’hem aconseguit generar a partir de sorres i morters de calç perquè s’assemblés el màxim possible a l’original», va apuntar la tècnica del consistori.

El color que s’intueix entre les bastides actualment encara no és el definitiu. «Estem fent un rejuntat perquè hem de tornar a imitar com eren els carreu de les façanes, i després se li donarà una veladura, que és un bany de color», va explicar Casals. Amb tot, el resultat final no serà «un color pla i uniforme», sinó que l’estucat s’assemblarà més a «les aigües d’un marbre».

Canvi significatiu

Una nova imatge que serà motiu de conversa entre els tarragonins, acostumats al color groguenc al fons de la Plaça de la Font. «Serà un canvi molt significatiu i destacarà molt més els elements decoratius de la façana», va sentenciar García. El projecte de l’Ajuntament va rebre el vistiplau del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

«No vam dubtar. El primer dia segur hi haurà un impacte visual, però ens haurem d’acostumar i segur que li acabarem agafant estima», va expressar el conseller. A més, els responsables destaquen que la tipologia de color ja és present al paisatge urbà de la Part Alta. «Aquest terrós ja el trobem a molts edificis de la ciutat, com la casa Castellarnau», va afegir el conseller.

Centenars de punts de llum

Una de les branques del projecte de rehabilitació de la façana se centrarà en la il·luminació. «S’instal·laran més de 130 nous punts de llum LED», va afirmar García. L’objectiu és aconseguir una millor interpretació nocturna dels aspectes més rellevants de la façana.

Les intervencions van arrencar el 3 d’abril i el pressupost destinat per l’Ajuntament arriba als 600.000 euros. Les obres es divideixen en dos lots. D’una banda, l’obra civil de restauració i neteja. «Aquí anem perfectes a nivell de termini», va dir Canals. El segon lot gira entorn les instal·lacions. «Acabarem abans de Sant Magí», va assegurar la tècnica.