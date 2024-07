Les festes de Sant Magí sumaran dos nous escenaris: el Parc Francolí i el de la Ciutat

Comença el compte enrere per a l’inici de les festes de Sant Magí, que aquest estiu s’allargaran del 9 al 19 d’agost. La programació d’enguany, que comptarà amb més de 190 actes, suma dos nous escenaris. I és que el Parc del Francolí, així com el de la Ciutat, acolliran concerts, festivals i diferents propostes a l’aire lliure. «Obrim nous espais per a gent jove, amb música de diferents estils perquè tothom pugui gaudir», explicava ahir la consellera de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos.

El pròxim 10 d’agost, a partir de les sis de la tarda, el festival Tarrako Rotten Fest inundarà de música el parc de la Ciutat, que torna a convertir-se en una sala de concerts a l’aire lliure. Aquesta proposta musical alternativa d’estils punk i metal arriba de la mà del consistori en col·laboració amb l’Associació de Veïns de la Verge del Carme.

Pel que fa al Parc Francolí, es viuran dos grans esdeveniments musicals el 16 i 17 d’agost. «S’ha revelat com un dels grans espais per a esdeveniments musicals», indicava Ramos. El primer dia tindrà lloc el Jordi’s Festival, on el dembow, el reggaeton faran vibrar i ballar els tarragonins.

L’entrada per a aquest festival, on també actuaran discjòqueis, tindrà un preu de set euros. En canvi, el Sensoria Sant Magí 2024 en el mateix emplaçament, serà gratuït. Després de dos anys al passeig de les Palmeres, aquesta proposta de música electrònica es traslladarà al Parc Francolí.

Un Sant Magí d’aniversari

Un dels actes més especials de les festes d’enguany serà la celebració del 25è aniversari de la Capsa Music Festival, de l’Associació de Músics de Tarragona. L’acte tindrà lloc el 17 d’agost, a les 20 hores, al Teatre Auditori Camp de Mart. El Camp de Mart també tornarà a ser l’escenari de la iMAGinada, la festa de Sant Magí per excel·lència i que arriba a la seva 16a edició. En una festa major, tampoc poden faltar les revetlles.

Aquest 2024, es tornarà a celebrar la Revetlla Il·luminada el diumenge 18 d’agost i es faran dues sessions. La primera, a les 21 h, dirigida als nens i nenes de fins a 10 anys. A les 23.30 h, serà el torn dels joves i adults. Aquella mateixa nit, a la plaça de la Font, hi haurà la revetlla de Sant Magí amb Femme Versions i la Banda Neón.

L’any passat es va decidir substituir la Remullada per aquest nou espectacle de llums i colors arran de l’alerta de sequera. «És un canvi que ha arribat per quedar-se», deia Ramos, qui assenyalava que, les festes de Sant Magí també serviran per «conscienciar» sobre «l’ús responsable de l’aigua». De fet, Ematsa s’encarregarà d’aquest vessant pedagògic i divulgatiu de la festa, organitzant activitats familiars entorn aquest bé tan preuat. Així, es portaran diferents propostes al Teatre Tarragona per explicar la importància de fer-ne un consum sostenible.

Ramos també feia èmfasi en la part més tradicional de Sant Magí: «La ritualitat és el cor de la nostra festa». Una de les cites més esperades és la diada castellera de la plaça de les Cols, així com la Professó del dia 19 d’agost. En la vigília, se celebrarà l’arribada de l’Aigua de la Brufaganya. Els portants, amb els cavalls i carros enramats, la traslladaran fins al Portal del Carro.

El cartell d’enguany

L’aigua també és protagonista del cartell d’enguany, que és obra de la dissenyadora vila-secana Marta Escobar. La imatge està composada per dos elements principals: el cel estrellat que emula el sostre de la capella de Sant Magí i una gota d’aigua que se sosté d’un fil, emulant els vaixells que hi ha penjats a l’església del Portal del Carro. Aquests són exvots, que són ofrenes que es dediquen per l’acompliment d’un desig.