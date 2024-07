Tarragona ha sumat deu mil assalariats més al món laboral en només un any

Tarragona té un problema d’oferta per a contractar llicenciats, que acaben marxant a Barcelona o a l’estranger.Gerard Marti Roig

Tarragona ha arribat enguany per primer cop als 424.000 actius i 368.000 ocupats. Les afiliacions a la Seguretat Social han crescut un 4,25% entre el primer trimestre de 2023 i el mateix del 2024, el que suposa 10.000 tarragonins assalariats més. «És un bon ritme. No és gens fàcil assolir aquestes xifres. Ara, és un moment propici per a impulsar reformes en l’àmbit del treball», indica Agustí Segarra, professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili d’Economia Aplicada.

En aquest sentit, un dels principals reptes de cara al futur és combatre l’atur juvenil. La taxa d’activitat entre 16 i 24 anys se situa en 23,6%. Només un de cada quatre joves tarragonins treballa. «Tenim joventut que s’esforça per formar-se, però hi ha un problema d’oferta. El pes de les activitats que poden contractar a llicenciats està per sota de la mitjana i això provoca que els joves marxin a Barcelona o a l’estranger», exposa Segarra. «Ara mateix, Tarragona és un territori exportador de joves amb mà d’obra qualificada», afegeix l’expert.

Per a revertir la situació, el professor aposta per evolucionar cap a un model més diversificat. «No es tracta de què vingui una empresa i ho revolucioni tot. Ni d’anar en contra del turisme. Es tracta de reclamar a la Generalitat i a l’Estat que impulsin polítiques de diversitat productiva en base a el que ja tenim al territori», afirma Segarra. I posa un exemple: «Si tenim una gran indústria química, es poden atraure inversions relacionades amb la cosmètica». Segons el professor, s’ha de fomentar la indústria ja que és el sector que pot oferir uns millors salaris i condicions laborals. «Però també una altra via és apostar pel turisme esportiu, que pot ser compatible amb el turisme de sol i platja», diu Segarra.

Contractes més flexibles

Més enllà, l’expert conclou que els incentius per a les persones aturades s’haurien «d’adaptar a la realitat». «Les reformes laborals que s’estan impulsant cap al Govern ja van en aquest camí. Per exemple, fer contractes per a joves en els quals puguin cobrar alhora un subsidi», explica Segarra.«Cada vegada s’ha de ser més flexible a l’hora de dissenyar els contractes», conclou.

Taxa d’atur estancada

Tot i la creació d’ocupació, la taxa d’atur a Tarragona es resisteix a baixar i se situa al voltant del 13%. «Encara tenim molt per fer en l’atur juvenil, que és de llarga durada. Molts joves tarragonins s’han quedat pel camí de la formació bàsica. L’abandonament escolar és preocupant. Tot i això, la situació va millorant poc a poc», diu Segarra.

Espanya Catalunya Tarragona Taxa d’activitat Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones 2002 54,1 66,7 42,1 58,4 70,2 47,3 59,1 69,4 48,9 2007 58,9 69 49,1 62,9 72 53,9 60,6 70,3 50,6 2013 60,2 66,6 54,1 63,2 69,3 57,4 62,4 68,8 56 2019 58,4 64 53 61,4 66,3 56,7 58,2 64 52,5 2024 58,6 63,7 53,8 61,7 67,1 56,6 58,5 62,4 54,6 Taxa d’atur 2002 11,6 8,4 16,4 10,8 8,1 14,4 10,6 6,7 16,1 2007 8,4 6,3 11,2 6,7 5,5 8,1 7,4 6,1 9,2 2013 26,9 26,7 27,3 24,5 25,3 23,4 29,1 29,5 28,5 2019 14,7 12,9 16,7 11,6 11,1 12,2 15,5 13,6 17,8 2024 12,3 11 13,7 9,5 8,7 10,3 13,4 10,8 16,4

