El 50% dels aspirants suspenen l’examen per a aconseguir la cartilla de taxista a Tarragona

El 50% dels aspirants suspenen l’examen per a aconseguir una cartilla municipal de taxista a Tarragona. «No és una prova fàcil. Hi ha gent que s’hi ha presentat fins a quatre cops», exposa Agustí Calvache, secretari de l’Associació Gremial Taxistes de Tarragona.

Aquestes convocatòries es convoquen dos cops per any, pel fet que entre un 30 i 40% de les llicències de taxi a la ciutat són de rotació. «Això vol dir que va entrant i sortint gent. Per exemple, hi ha taxistes que tenen diferents llicències i tenen assalariats, que potser estaven treballant a Salou i s’han de treure la cartilla a la ciutat», explica Calvache. Habitualment, una vintena de persones es presenten a la prova.

Test de recorreguts

«Fa un parell d’anys només en va aprovar un. Des de llavors, van baixar un pèl el llistó», recorda el secretari del gremi. La prova, de trenta minuts de durada, es divideix en dos blocs: un de normativa específica del sector del taxi i un sobre coneixements de la ciutat. «Acostumen a ser preguntes tipus test sobre els recorreguts més ràpids per anar d’un punt a un altre de la ciutat», diu Calvache.

També s’examinen de català

A part, els aspirants també han d’aprovar un exercici de conversa amb especialistes per determinar el seu gran de coneixement del català. Si no la superen, queden eliminats. Pel que fa a l’ús de la llengua, fa pocs dies el portaveu d’Élite Taxi va afirmar que s’ha aconseguit un «acord polític» per modificar la llei del taxi de 2003. D’aquest forma, es canviarà el requisit de tenir el B1 de català pel de B2 per a obtenir una llicència i que les VTC incorporin una credencial que també hi obligui.

La pròxima convocatòria és el 29 de maig, a la qual poden concórrer les persones interessades fins al 5 d’abril. La taxa de dret d’examen i la consegüent documentació té un cost de 5,95 euros. La prova es farà a la seu de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona. Cal destacar que les cartilles municipals són l’habilitació específica per a conduir el vehicle adscrit a una llicència de taxi, un permís que s’ha d’adquirir a banda. A les proves, no hi ha nombre màxim de cartilles expedides. Qui supera l’examen teòric, pot sol·licitar l’emissió de la cartilla a l’Ajuntament.