La taxa d'atur a la demarcació de Tarragona puja fins al 13,44% el segon trimestre de 2024

La taxa d'atur a la demarcació de Tarragona és del 13,44% el segon trimestre del 2024, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest divendres. La xifra és un 0,04% més alta que el trimestre anterior i més de 5 punts superior respecte el mateix període de l'any passat.

El nombre de persones ocupades és de 374.200, unes 6.500 més que el primer trimestre d'enguany. Les aturades s'han incrementat en 1.200, fins a les 58.100, el que representa 24.100 persones més que fa un any. Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) també mostren que, per sexes, els homes ocupats són 199.000, mentre que de dones n'hi ha 158.900. Pel que fa aturats, hi ha 34.600 homes i 23.500 dones.

Per sectors, els serveis continuen sent els que més volum de treballadors acumula. En concret, el segon trimestre d'enguany s'ha tancat amb 265.200 persones englobades en aquest sector, 7.000 menys que fa un any. La indústria es queda amb 71.400 persones, 2.800 menys que fa un any; mentre que la construcció n'assumeix 24.800, 4.500 menys que fa dotze mesos. Finalment, recupera una mica de massa laboral i es queda amb 12.800 treballadors, 1.300 més que un any enrere.

