Els hotels de Tarragona preveuen un 100% d'ocupació durant una gran part d'agost

Els hotels de la ciutat de Tarragona estan complint les bones previsions per a aquest estiu i assoleixen al voltant del 85 % d'ocupació durant el mes de juliol, segons ha explicat a EFE el president de la patronal, Xavier Jornet.

El 50% dels seus clients són nacionals i l'altre 50%, estrangers: «Aproximadament, un 25% procedeix de Catalunya, un 25% de la resta d'Espanya, un 15% de França, un 10% del Regne Unit i després, amb percentatges més petits, d'Itàlia, Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos, països nòrdics o els Estats Units», explica Jornet.

L'Associació d'Hotelers de Tarragona Ciutat preveu que a l'agost l'ocupació se situï entre el 90 i el 95 %, amb un pic del 100 % del dia 5 al 24 , coincidint en part amb les festes patronals de Sant Magí.

Jornet considera, no obstant, que la ciutat necessita més activitats i millors infraestructures «per als que vivim aquí i perquè sigui més atractiva per als que ens visiten».

En aquest sentit, proposa millorar l'experiència de la visita al patrimoni amb la creació «d'un centre d'interpretació on per al visitant amb espais per aparcar, que va lligat a una millor utilització del Camp de Mart, així com la millora de la xarxa de camins de l'anella verda, el litoral i les platges, amb zones d'aparcament i la senyalització corresponent». «No es tracta de massificar, sinó d'endreçar, informar i regular els espais», sosté Jornet.

