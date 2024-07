L’hostaleria preveu més del 90% d’ocupació al Camp de Tarragona aquest estiu

La Federació d’Associacions d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona i l’Associació Hotelera de la Província de Tarragona es mostren optimistes envers la temporada turística d’estiu i posen les expectatives en les reserves d’última hora.

A dia d’avui d’avui la mitjana d’ocupació oscil·la entre el 40% i el 50% durant el mes de juliol i que el mes d’agost és encara un incògnita, si segueix la tendència de l’any anterior, tal com es preveu, les xifres d’ocupació seran altes, sobretot durant el mes d’agost. També es detecta un increment del preu mig generalitzat que satisfà als hostalers.

En el cas de Tarragona ciutat, l’ocupació millora respecte l’any anterior, amb ocupacions durant la primera quinzena de juliol que supera el 90% i amb expectatives que segueixi així durant tot l’estiu. També es detecta una millora de preu.

A les Terres de l’Ebre, tant a la costa com a l’interior, les sensacions són molt bones, amb ocupacions mitjanes avui dia del 45% el mes de juliol i del 35% el mes d’agost que preveuen que arribin a xifres de més del 85% a mesura que avanci l’estiu. Es detecta un volum d’estances més llargues durant el mes d’agost i un augment del perfil de turista sènior.

En el cas de Cambrils, es preveu un bon estiu, similar a l’anterior, excepte en el mes d’agost, en que les previsions són més altes. El preu mig també ha incrementat. Els allotjaments turístics, principalment els localitzats en zones d’interior, són els que presenten previsions més baixes d’ocupació i posen les esperances en les reserves d’última hora pel mes d’agost i per l’últim trimestre de l’any, temporada alta en territoris com el Priorat, la Conca de Barberà o la Terra Alta. Tot i això, les previsions són més bones que l’any anterior.

En el cas de zones urbanes com Reus i Valls, l’ocupació mitjana a hores d’ara també ronda el 40%, però com ja ve sent habitual, s’espera un alt nombre de reserves d’última hora. També es detecta un increment dels preus mitjans per persona.

Ambdues poblacions confien en el darrer trimestre de l’any, en que l’ocupació augmenta gràcies al turisme MICE:

Des de la Federació d’Associacions d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona destaquen que el turisme cultural i sènior agafa cada cop més protagonisme i és un dels punts forts dels 130 hotels de l’Associació Hotelera de la Provincia de Tarragona.

Un tipus de turisme que descentralitza la demanda, creant així ocupació tot l’any. «Ens interessa incrementar un perfil de turista de qualitat, amb un poder econòmic més elevat i un comportament que aporta valor al territori», afirma el president de l’Associació Hotelera de l’AEHT, Magí Mallorquí.