Tarragona, la província de Catalunya on els turistes allarguen més les seves vacances

Els hotels catalans van acabar el juny allotjant 2.304.520 de persones, cosa que suposa la millor dada en aquest mes de la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) -amb registres des de 1999-.

Segons les dades provisionals de Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest dimecres per l'INE, aquesta xifra és un 0,53% més que fa un any enrere (2.292.329) i un 0,18% si es compara amb el mateix període de 2019, quan es va arribar al rècord de 2.300.304 de clients. També les pernoctacions van arribar al pic més alt en un mes de juny, amb 6.928.356, un 8,5% més que el 2023 (6.385.416) i un 1,09% que el 2019 (6.853.984).

El grau d'ocupació hotelera al juny es va situar en el 66,83%, quatre punts per sobre d'un any enrere i lleument per sota del 67,45% que es va notificar en el sisè mes de 2019. Pel que fa a l'estada mitjana dels usuaris es va enfilar fins als 3,01 dies, per sobre dels 2,79 de 2023 i dels 2,98 de 2019. Quant a l'índex de preus va pujar un 6,6% interanual, fins als 159,64 euros.

Per demarcacions, Barcelona va concentrar més del 50% de l'allotjament, amb 1.277.053, Girona va rebre 526.872 d'hostes, Tarragona 416.021 i Lleida 84.574. Precisament, a les comarques tarragonines les persones van allargar més, de mitjana, la seva estada, fins a 3,98 dies, a Girona va ser de 3.01, a Barcelona de 2,76 i a Lleida d'1,92.

Catalunya va ser el segon destí preferit per als residents a l'Estat (15,6%), per darrere d'Andalusia, i dels estrangers (19,3%), per darrere de les illes Balears. D'altra banda, Barcelona, juntament amb Madrid i Calvià, van ser els punts turístics amb més pernoctacions a l'estat espanyol.

Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions van augmentar un 5,4% respecte al juny de 2023, superant els 38,2 milions. Els viatgers residents a l'estat espanyol es van incrementar un 0,3%, mentre que els estrangers ho van fer un 8%.

Et pot interessar: