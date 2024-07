Tornen les Onades Inclusives a Tarragona amb tres jornades durant l’agost

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest agost torna la iniciativa Onades Inclusives, que ofereix sessions de pàdel surf i caiac inclusives. A través d’aquesta activitat, que aquest any arriba a la quarta edició, una seixantena de persones amb discapacitat i sense, podran disfrutar de l’esport. L’entitat Si jo puc, tu també #epilep, organitza aquestes jornades amb la col·laboració de Tarragona Esports, el Clubde Vela de la platja Llarga i els voluntaris del Consell Esportiu del Tarragonès.

Aquest any es faran tres jornades d’Onades Inclusives durant el mes d’agost, aquest dissabte dia 3, diumenge dia 4, i el dissabte 10. Un any més, l’esdeveniment torna a ser un èxit de participació amb totes les places esgotades. Per donar cobertura a totes les persones participants s’han estructurat tres grups en tres horaris: 10:30 h, 11:30 h i 12:30 h. L’activitat tindrà lloc en el Club de Vela de la platja Llarga, que serà l’encarregat dels tècnics d’aigua. Per la seua part, el Consell Esportiu del Tarragonès aportarà els monitors voluntaris.

La iniciativa Onades Inclusives compta amb el suport d’entitats de la ciutat que treballen per donar visibilitat i naturalitzar les capacitats diverses. Les entitats participants són Aspercamp, Club Esportiu Solc, Associació La Muralla, Fundació Estela, Associació KCNQ2 Espanya i Si jo puc, tu també #epilep, que és també l’impulsor de l’activitat. En la iniciativa també col·labora Creu Roja.

