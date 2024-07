La ZAL del Port Tarragona finalitza les obres del pas soterrat de la C-31B

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El pas inferior d'accés a la ZAL sota la carretera C-31B que uneix Tarragona i Salou ja està operatiu. Després de 16 mesos de treball intens, les obres han finalitzat amb l’asfaltat dels vials que quedaven pendents i connectant amb èxit la Zona

La planificació establerta per l’Autoritat Portuària de Tarragona ha permès que els treballs avancessin segons el calendari previst. L'asfaltat, una de les últimes tasques importants, ha conclòs aquests últims dies de juliol. Per minimitzar les molèsties als usuaris de la via, es van programar aquests últims treballs en horari nocturn.

16 mesos de treballs

L’Autoritat Portuària de Tarragona va tenir acabada la primera fase d’obres del pas soterrat al mes de gener d’aquest 2024. Aquest va ser un pas important per retornar la circulació dels vehicles pel tronc principal de la C-31 a la primavera, i per l’entrada en funcionament dels enllaços del costat nord de la ZAL.

La segona fase d’obres d’aquesta connexió entre la ZAL i la rotonda de la Piconadora va consistir en la construcció dels enllaços del costat sud de l’obra, i es va dur a terme abans de l’estiu. Ara, les obres han acabat amb l’asfaltat de les connexions del costat sud de la ZAL acabant així amb èxit la connexió.

Millora en el trànsit de la zona

Això permetrà que el Vial dels Prats ja no connecti amb la rotonda de la Piconadora, sinó que continuï cap al Vial de la ZAL, alliberant així la rotonda de la circulació de camions. Des del Vial de la ZAL i la TV-3146, els vehicles podran connectar amb la C-31 a l’alçada de la DOW, on s’està construint una nova rotonda que facilitarà encara més la circulació.

La construcció d’aquesta connexió de la ZAL la dotarà d’un vial exclusiu per vehicles pesats. Aquest nou accés permetrà connectar la Zona d’Activitats Logístiques amb les vies d’alta capacitat A-7 i AP-7.

Desenvolupament de la ZAL

El final d’aquesta connexió és un pas més en les obres de condicionament de la ZAL i se sumarà a les obres que l’Autoritat Portuària de Tarragona ha impulsat en aquest espai.

De les quatre obres que es van projectar per poder ficar en marxa la ZAL, tres ja estan finalitzades, la construcció del vial perimetral, el desviament del canal de drenatge i, ara, el pas soterrat de la C31B. Així doncs, només queda per construir la rotonda a l’alçada de DOW que dotarà d’un altre accés a la ZAL.

Rotonda DOW

La rotonda d’accés a la ZAL del Port Tarragona se situarà en l'encreuament entre la C-31B, la TV-3146 i el nou accés a la ZAL, facilitant d’aquesta manera l’entrada de tot tipus de vehicles, especialment camions, cap a les empreses logístiques que en un futur s’implantaran en la zona.

