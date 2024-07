La Guàrdia Urbana de Tarragona farà informes específics de vuit supermercats 24 hores de la ciutat

La Guàrdia Urbana de Tarragona confeccionarà vuit informes personalitzats i específics sobre vuit supermercats 24 hores de la ciutat. Els documents recolliran queixes ciutadanes, denúncies i actuacions policials sobre baralles, drogues, armes o molèsties als veïns de la zona dels establiments. L’objectiu és, un cop enllestits, que l’Ajuntament tingui la màxima informació possible per a decidir si limita l’horari d’aquests comerços o no.

Les infraccions més habituals que cometen aquests establiments és vendre alcohol fora de l’horari permès. La llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència especifica que no es poden vendre begudes alcohòliques en cap tipus d’establiment, «des de les 22 hores a les 8 hores de l’endemà, llevat dels establiments en què la venda de begudes alcohòliques estigui destinada a consumir-les a l’interior del local».

De fet, l’estiu passat la Guàrdia Urbana va denunciar en poques hores tres supermercats del centre i de la Part Baixa per aquest motiu. Durant l’últim any, la Guàrdia Urbana ha obert 11 expedients per la venda il·legal d’alcohol, dels quals, tres eren a menors d’edat.

Del total, en quatre d’aquests casos, l’infractor ja ha reconegut els fets i ha efectuat el pagament. La sanció econòmica per aquesta infracció pot oscil·lar entre els 3.001 i els 15.000 euros.

Indiferència als comerços

El Diari Més ha visitat diferents supermercats d’aquesta mena en diverses zones de la ciutat. Establiments buits de clients, foscos, amb un únic treballador. I la resposta ha sigut la mateixa per tots ells. «No sé res. No parlo gairebé castellà», expressaven els dependents d’aquestes botigues.

Silenci, desconeixença i indiferència davant la nova mesura de l’Ajuntament. «Us preocupa, us afectarà a nivell comercial?», se’ls pregunta. «Ni idea. Això potser ho sap el meu cap, però ara no està aquí», expliquen com poden, amb un posat de desconfiança i vergonya.

Tot i això, l’Ajuntament continua ferm en el seu pla per a combatre els actes incívics relacionats amb aquests establiments. Per a fer-ho i limitar l’horari, el consistori s’acollirà l’article 37.3 de la Llei 18/2017 de l’1 d’agost de comerç, serveis i fires, el qual permet als ens locals obligar aquest tipus d’establiments a tancar a la nit o variar el seu horari «per raons d’ordre públic, de convivència o mediambientals».

La preocupació de l’Ajuntament vers aquesta mena de comerços es va originar fa poques setmanes, a finals de juny. El mes passat un comerciant del carrer Orosi va ser apunyalat i les queixes veïnals sobre actes incívics a la Part Baixa van anar en augment.

A la zona, Guàrdia Urbana va posar en marxa un pla d’acció per «reduir les conductes incíviques, el petit tràfic d’estupefaents i altres fets delictius». Aquest combina el patrullatge intensificat, la vigilància tecnològica amb drons, el control administratiu i la investigació encoberta amb agents de paisà.

Origen a la Part Baixa

Davant aquest escenari, el consistori va considerar que la presència d’aquest tipus d’establiments és un dels motius de la proliferació d’actes incívics i delictius, sobretot per la venda de begudes alcohòliques fora de l’horari permès. Els grups municipals de l’Ajuntament van acordar de forma unànime en Junta de Portaveus explorar la legalitat de prohibir o limitar l’horari de les botigues que obren 24 hores.

La tramitació podria tenir una durada màxima de dos mesos fins que es puguin aplicar les possibles restriccions. Aquests van ser els càlculs de l’Ajuntament de Barcelona, quan el passat mes de març, va acordar limitar l’horari nocturn dels establiments 24 hores a l’entorn del carrer Tuset arran de les queixes veïnals per problemes d’incivisme i soroll.

Et pot interessar: