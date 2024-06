Apunyala un botiguer a Tarragona, surt en llibertat i torna al mateix negoci per amenaçar-los

Aquest cap de setmana, un home de 35 anys va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra després de clavar dues ganivetades a un botiguer en un supermercat de la part baixa de Tarragona. Després de sortir en llibertat, només unes 24 hores després de la seva detenció, l'agressor ha tornat al mateix establiment i s'ha enfrontat fins a amenaçar als treballadors.

El primer incident es va produir després que se li negués la venda d'una beguda alcohòlica fora de l'horari permès per la normativa vigent. Tal com ha explicat el propietari del negoci afectat al programa l'Altaveu d'RTVE, l'agressor va enfrontar-se tant a ell mateix de la botiga com a un dels treballadors, atacant violentament aquest últim quan va intentar evitar que sortís del local al carrer d'Orosi.

Després de la ràpida intervenció dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Tarragona, el ferit va ser traslladat a l'Hospital de Santa Tecla. Una de les ganivetades va impactar contra una costella, a prop dels pulmons, fet que li va salvar la vida.

Malgrat la gravetat dels fets, l'arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs només 24 hores després. Aquest dilluns, l'home hauria tornat a la botiga, tal com ha publicat el digital Elcaso.cat i ha explicat el propietari al programa l'Altaveu de RTVE, que es troba situada davant de l'estació de trens de Tarragona, i ha amenaçat al responsable de l'establiment amb improperis en anglès.

En aquesta ocasió, però, no ha arribat a enfrontar-se físicament amb el propietari i ha acabat marxant. Els responsables de la botiga, un supermercat 24h, ha expressat la seva por que l'home pugui tornar i causar més danys, tenint en compte la seva reacció violenta del dissabte a la nit.

