L’Ajuntament de Tarragona troba la fórmula per limitar l’horari dels supermercats 24 hores

Arran dels últims incidents viscuts al carrer Orosi, l’alcalde va proposar estudiar si existia una via legal per prohibir aquest tipus d’establiment.Cedida

L’Ajuntament de Tarragona ha trobat la manera de limitar l’horari dels supermercats que obren 24 hores. El consistirà, però, no aplicarà restriccions de forma indiscriminada, sinó que analitzarà el cas particular de cada establiment per decidir si és necessari.

El consistori s’acollirà l’article 37.3 de la Lei 18/2017 de l’1 d’agost de comerç, serveis i fires, el qual permet als ens locals obligar aquest tipus d’establiments a tancar a la nit o variar el seu horari «per raons d’ordre públic, de convivència o mediambientals».

La Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i alguns departaments de l’Ajuntament, com el de Neteja Pública, estan recopilant informació de cada supermercat 24 hores de la ciutat per a l’elaboració d’un informe individualitzat de cada comerç.

S’estan recollint queixes ciutadanes, així com actuacions policials relacionades amb baralles, armes, drogues i molèsties als residents de la zona. Tanmateix, s’estan analitzant les denúncies que s’han interposat a cadascun dels establiments per problemes associats a l’ordre públic i la convivència.

Les sancions per la venda d’alcohol fora de l’horari permès —de 8 a 22 hores— seran un motiu de pes perquè el consistori decideixi aplicar una limitació horària. Durant l’últim any, la Guàrdia Urbana ha obert 11 expedients per la venda il·legal d’alcohol, dels quals, tres eren a menors d’edat. Del total, en quatre d’aquests casos, l’infractor ja ha reconegut els fets i ha efectuat el pagament. La quantia mínima per a aquest tipus de multa és de 3.005 euros i pot ascendir fins als 15.000.

L’informe final

Un cop s’hagi extret tota la informació necessària, aquesta es traslladarà a la Divisió de Serveis Centrals de la Guàrdia Urbana. Els comandaments confeccionaran els informes finals, que inclouran les inspeccions i denúncies administratives de cada establiment.

A partir d’aquests documents, el consistori decidirà quins supermercats 24 hores hauran de limitar els seus horaris d’obertura fins a les deu de la nit, seguint l’horari general establert a la Llei de comerç. La conselleria de Comerç els enviarà a les botigues afectades una proposta de reducció d’horari i, posteriorment, s’iniciarà el tràmit d’audiència perquè els propietaris d’aquests comerços puguin fer al·legacions.

Aquesta tramitació podria tenir una durada màxima de dos mesos fins que es puguin aplicar les possibles restriccions. Aquests van ser els càlculs de l’Ajuntament de Barcelona, quan el passat mes de març, va acordar limitar l’horari nocturn dels establiments 24 hores a l’entorn del carrer Tuset arran de les queixes veïnals per problemes d’incivisme i soroll. A Tarragona, es viu una situació similar a la Part Baixa.

L’estiu passat, els veïns del barri del Port van denunciar les creixents molèsties a causa de les baralles i aldarulls que es produïen a l’exterior de les botigues 24 hores, on proliferava la venda nocturna d’alcohol. Els incidents que s’han viscut darrerament a la zona, especialment al carrer Orosi, van fer que l’alcalde, Rubén Viñuales, proposés, a banda d’impulsar un pla d’acció intensificant el patrullatge, estudiar una via legal per prohibir aquests establiments. Finalment, ha trobat la fórmula per limitar-ne l’horari.