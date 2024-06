Govern i oposició condemnen l’espionatge patit per una tècnica i es conjuren per esclarir el cas

Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona faran una declaració institucional per donar suport als funcionaris públics de la casa i, en especial, a la cap de Serveis Públics, la qual hauria estat víctima d’un cas d’espionatge.

Així ho van acordar govern i oposició en la Junta de Portaveus celebrada ahir de forma extraordinària per tractar la notícia publicada per Porta Enrere, en el que explicava que la tècnica municipal, responsable del contracte de la neteja, va patir seguiments i li van intervenir el seu telèfon personal. Segons apuntava el mitjà digital, el mòbil de l’alcalde, Rubén Viñuales, també hauria estat punxat.

«L’Ajuntament ha estat víctima d’un espionatge, no sabem per part de qui», denunciava la portaveu del govern socialista, Sandra Ramos, qui va comparèixer després de la reunió amb la resta dels partits. La consellera va assegurar que la funcionària afectada ha denunciat els fets a la Guàrdia Civil, tot i que fonts del cos policial han assenyalat a aquest mitjà que no hi ha cap investigació en marxa. Tal com exposava Porta Enrere, els seguiments a la tècnica municipal van sortir a la llum en una reunió que es va celebrar el 25 de març, en la que hi en la que hi era present Viñuales.

Un cop coneguda la situació, es va dur a terme una primera prova pericial per comprovar si el telèfon mòbil del batlle tenia algun programa d’espionatge instal·lat. El resultat va mostrar que «hi havia indicis», deia Ramos, qui explicava que l’Ajuntament ha encarregat un segon peritatge per «comprovar millor els fets abans de posar una denúncia». Preguntada per si creia que han actuat tard, la portaveu del govern va respondre que «no» i va argumentar que han estat «prudents en una cosa tan greu com la que teníem entre mans». «La discreció era molt important», assenyalava la consellera, qui lamentava que «s’hagi fet pública la notícia abans de poder tenir els resultats de la pericial». L’edil considera que aquest fet «facilita la vida als responsables de l’espionatge» i compliquen la investigació per trobar l’origen.

Descartar altres víctimes

«Només es va comunicar a qui vam considerar que necessitava saber aquesta informació», indicava Ramos, qui assegura que una de les primeres persones que va ser alertada sobre la situació va ser el conseller Jordi Fortuny (ERC), anterior responsable de l’àrea de Neteja i del contracte de la brossa, qui va rebre una trucada de l’alcalde. L’edil republicà va encarregar un peritatge —que va costar uns 3.000 euros— per comprovar si el seu mòbil havia estat intervingut. En el seu cas, el resultat va ser negatiu.

«Volem saber si hi ha altres persones de la casa que han patit l’espionatge i qui ho ha fet», reclamava la portaveu del grup municipal d’ERC, Maria Roig, qui demanava a l’alcalde que s’arribi «fins al final» de la investigació per «saber tota la veritat». L’edil va mostrar el seu suport a la tècnica municipal afectada: «Que s’hagi violentat la seva intimitat em sembla extremadament greu». Així ho considerava també Jordi Sendra, portaveu de Junts, qui assenyalava que «és intolerable». «Que s’investigui i s’espiï a una funcionària em sembla que està fora de tot lloc», etzibava el conseller, qui creu que s’ha arribat a un punt que «fa olor a podrit».

«Situació gravíssima»

Per la seva banda, la portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, lamentava aquesta «situació gravíssima» i afirmava que es tracta d’un espionatge «a nivell institució». «Hem encomanat que altres membres del govern facin també un peritatge», afirmava Jordi Collado (ECP), qui creu que el que ha succeït «embruta encara més el procés de contractació». D’altra banda, mostrava la seva preocupació perquè «el contracte de la brossa suscita massa problemes i ens està portant a parlar de tot menys de com està de bruta la ciutat». Tanmateix, apuntava que amb la declaració institucional «ens conjurem tots per esclarir què ha passat».

