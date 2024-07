El Port de Tarragona amplia les seves actuacions amb dron

El Port de Tarragona ampliarà l'ús dels drons dins dels terrenys portuaris a altres àrees funcionals com la topografia i la comunicació. L’actuació amb drons va començar a implementar-se l’any passat per a temes de seguretat i gestió d’emergències amb èxit.

L’Autoritat Portuària de Tarragona compta amb cinc drons UAS (Unmanned Aerial System). Durant el darrer any, la Policia Portuària ha implementat amb èxit tota una sèrie de serveis per a la seguretat integral del recinte, contribuint a l'avaluació de riscos, la vigilància i control perimetral, així com el suport en tasques de control i gestió mediambiental.

D’acord amb l’èxit en l’ús d’aquesta tecnologia, el darrer mes de juny des de l’Operadora de Drons del Port es va iniciar una formació que, dirigida a diferents perfils professionals de l’APT, permetrà ampliar les aptituds de diferents departaments mitjançant l’ús dels UAS (drons).

Els nous serveis previstos inclouen suport en les operacions portuàries ja existents gràcies al departament d’Operacions i la Policia Portuària; suport en els aixecaments topogràfics amb el departament de Projectes, Obres i Manteniment i l'obtenció de continguts audiovisuals exclusius des de Comunicació i Imatge.

Les noves prestacions s’incorporaran a l’octubre, un cop finalitzada la formació, i en paral·lel a la cura per la seguretat i les emergències, molt més eficaç i precisa gràcies als drons.

