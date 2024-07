El Port de Tarragona posa en funcionament la seva primera dessaladora al moll de Rioja

El Port de Tarragona ha posat en marxa una nova dessaladora al moll de Rioja amb l'objectiu de millorar la gestió de recursos hídrics i contribuir a la sostenibilitat de les seves operacions. Aquesta instal·lació, equipada amb tecnologia d'osmòsi inversa de dues membranes, té una capacitat de producció d'aigua de 8 metres cúbics al dia, que es destinarà a tasques de manteniment.

L'aigua produïda per la dessaladora es destinarà principalment a tasques de manteniment dins del Port, com ara la neteja de vials i de la xarxa de pluvials, incloent col·lectors i embornals. Aquesta decisió permet evitar l'ús d'aigua potable de la xarxa pública per a aquestes activitats, contribuint així a una gestió més sostenible dels recursos hídrics.

La dessaladora utilitza un sistema d'osmòsi inversa, una tecnologia avançada que permet eliminar les sals i altres impureses de l'aigua de mar per produir aigua apta per a diversos usos. Concretament, aquest sistema consta de dues membranes que asseguren un procés eficient i efectiu de dessalació. Amb una capacitat de 8 m3 diaris, la instal·lació pot subministrar fins a 56 m3 d'aigua setmanalment, un volum suficient per cobrir les necessitats de manteniment del port.

Cost i execució

El cost total del projecte ha estat de 39.200€, una inversió en sostenibilitat per garantir una gestió eficient i sostenible de l'aigua al port. El termini d'execució del projecte ha estat d'aproximadament quatre mesos des de la seva contractació fins la seva posada en funcionament, demostrant la gran implicació de l’Autoritat Portuària de Tarragona en sostenibilitat i eficiència d’un recurs escàs com és l’aigua.

El funcionament d’aquesta dessaladora seran en un futur, 100% sostenible ja que els 5kW de potència necessària seran subministrats per plaques fotovoltaiques ubicades a la sala de bombes del sistema contraincendis de Rioja. Aquesta nova estació fotovoltaica encara es troba en fase d’instal·lació.

Beneficis i impacte en la sostenibilitat

La posada en funcionament d'aquesta dessaladora comporta diversos beneficis significatius. Primerament, permet evitar l'ús d'aigua potable de la xarxa per a tasques de manteniment, la qual cosa és especialment important en una època on la gestió sostenible de l'aigua és una prioritat global. Així, el Port contribueix a la conservació d'aigua potable per a usos més essencials i contribueix a una gestió més responsable dels recursos hídrics.

A més, la dessaladora ajuda a reduir l'impacte ambiental de les operacions portuàries. En produir la seva pròpia aigua per a manteniment, el port redueix la seva dependència de les fonts d'aigua dolça, les quals sovint estan sotmeses a pressions creixents a causa del canvi climàtic i l'increment de la demanda.

Aquest projecte és només un dels passos que el Port de Tarragona està prenent per millorar la seva sostenibilitat i eficiència. La dessaladora no només representa una solució immediata a les necessitats actuals d'aigua per a manteniment, sinó que també serveix com a model per a futures iniciatives d'estalvi i reutilització d'aigua.

