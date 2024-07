Les obres del Fòrum de la Justícia de Tarragona es licitaran a principis del 2025

El Departament de Justícia ha presentat aquest dijous el pla d'inversió per a la millora d'equipaments judicials per als pròxims cinc anys, el qual preveu una dotació pressupostària de 255,2 milions d'euros per al període 2025-2029.

Els projectes previstos dins el pla inclouen la millora de diversos edificis així com la construcció de nous equipaments judicials, com el del Fòrum de la Justícia de Tarragona amb una partida de 70 MEUR.

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha destacat que es tracta d'un pla «ambiciós, però possible i realista» i ha assegurat que dona resposta a «demandes històriques» del territori.

Entre les inversions destacades del pla presentat per Justícia aquest dijous hi ha quatre noves construccions i 5 ampliacions. El primer trimestre de 2025 es licitarà l'obra del Fòrum de la Justícia de Tarragona (70 MEUR), que es preveu tenir enllestit el 2027 per tal que l'equipament entri en funcionament a principis de 2028.

Pel que fa als nous edificis judicials en destaquen els 102 milions d'euros per a la nova Audiència Provincial de Barcelona, així com les obres de construcció de la nova Audiència Provincial de Barcelona (98 MEUR).

Les noves construccions planificades pel Departament de Justícia també inclouen el nou edifici judicial de Martorell (21 MEUR) i el nou edifici de Santa Coloma de Farners (10,2 MEUR).

Més enllà de les noves construccions, el pla de Justícia també preveu diverses obres de reforma o ampliació. En destaca l'ampliació de l'edifici judicial de Mataró (9,5 MEUR) i la reforma de les instal·lacions de climatització i ventilació de l'equipament judicial de la capital del Maresme (3,9 MEUR). Així mateix, també inclou les dues fases de reformes a Sabadell (11 MEUR); la reforma de l'Edifici Judicial de Lleida, amb una inversió d'1,5 milions d'euros; la construcció del nou edifici judicial amb capacitat per a sis òrgans judicials a Santa Coloma de Farners; i la reforma de l'Edifici Judicial de Tortosa, amb una inversió de 3,3 milions i que hauria d'estar acabat a principis del 2026.

Amb tot, Ubasart ha fet valdre que no es tracta «només d'un projecte», sinó que són obres «amb calendari i pressupost» aprovats pel Govern. Segons ha detallat la consellera, en partits judicials com els de Tarragona, Barcelona, Martorell o Santa Coloma de Farners els projectes s'han recuperat després que quedessin aturats anys enrere per la crisi econòmica.

Altres inversions

D'altra banda, el pla també inclou un capítol d'inversions compromeses, però no planificades, entre les quals destaca la previsió de construcció de cinc edificis a Vic, Badalona, Rubí, Sant Feliu de Llobregat i Falset. Segons ha explicat Aguilar, en aquests casos s'ha avançat en converses amb els respectius ajuntaments per definir els solars disponibles per a l'execució de cada un d'aquests projectes. Aquestes actuacions haurien de permetre concentrar els diferents òrgans judicials d'aquests municipis que ara com ara estan dispersos en diferents seus. En aquest capítol, el pressupost previst és de 153 M€.

Sales d'atenció a les víctimes als 49 partits judicials

Entre les obres previstes en la millora dels espais dels equipaments judicials hi ha l'habilitació de sales d'espera de víctimes. Es tracta d'espais dissenyats amb perspectiva de gènere i pensats per oferir la màxima atenció i confort a les víctimes de violència masclista o d'altres casos.

El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) és el responsable de l'adequació, rehabilitació i creació del mobiliari específic d'aquestes sales que ara com ara ja existeixen als jutjats d'Esplugues, Cornellà, Mataró, Balaguer, Lleida, la Seu d'Urgell, Reus, el Vendrell i Amposta.

Aquest 2024 es treballa en els espais de Cerdanyola, Gavà (Bernat Metge), Gavà (Baptiste i Roca), Granollers, Mollet, Rubí, Cervera, Tortosa i Gandesa. La previsió és que el 2025 els 49 partits judicials disposin d'aquest tipus d'espais.

