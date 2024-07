El ple de la Diputació aprova la inversió de més de 27 MEUR a les carreteres tarragonines

El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest divendres per unanimitat el nou programa quadriennal de carreteres que impulsarà les actuacions de millora a la xarxa viària en els propers quatre anys amb més de 27 MEUR de pressupost.

També ha aprovat els convenis de concertació amb els ajuntaments i EMD de la demarcació que concreten les actuacions d’aquest nou model de cooperació econòmica i assistencial. Durant la sessió plenària també s’ha aprovat una modificació de crèdit que donarà suport a diversos projectes d’àmbit social i, de forma inicial, el Reglament Orgànic de la Diputació.

Coincidint amb la finalització del primer any de mandat, la presidenta Noemí Llauradó, ha fet balanç d’aquests dotze mesos i s’ha mostrat satisfeta per les fites assolides durant aquest temps.

A banda dels projectes aprovats durant el ple, la presidenta ha destacat el pla impulsat per millorar la gestió de l’aigua als municipis de la demarcació, la constitució del grup impulsor de l’Àrea Metropolitana, l’impuls donat al Camí de Ronda de la Savinosa a Tarragona, l’extensió de la Via Verda a la Val de Zafan, el trasllat de la seu institucional de la Diputació a Tortosa al Palau Montagut i la compra de l’edifici de la Imperial Tarraco.

Durant el primer any de mandat, la Diputació també ha dut a terme importants millores a la seva xarxa viària, com les carreteres TP-2044 i TV-2048 entre El Vendrell i Sant Vicenç de Calders, la TV-7221 i T-722 que uneixen Alcover amb l’A-27 passant pel Milà, o la T-342 entre Roquetes i els Reguers que s’estan enllestint aquests dies.

Altres projectes aprovats

L’aprovació del nou Programa quadriennal d’inversions a la xarxa local 2024-2027 fixa les 15 actuacions de millora que impulsarà a les carreteres aquest mandat i que inclou, entre d’altres, la nova via que ha d’unir la Ràpita amb Poble Nou del Delta, un projecte prioritari i de gran envergadura que suposarà una inversió d’11 milions d’euros. El ple d’aquest divendres també ha aprovat de forma inicial el condicionament de la carretera T-320 de Montbrió del Camp a l’Estació de Botarell, inclosa al programa quadriennal.

A més, s’ha aprovat una modificació de crèdit d’1.991.191,31, majoritàriament orientada a donar suport a diverses iniciatives socials de la demarcació. Entre d’altres, es preveu una aportació de 20.000 euros l’AFANOC per a la climatització de la Casa dels Xuclis; 125.000 euros per a la reforma del Centre de Lectura de Reus o 90.000 euros per l’SPAAI El Grèvol de la Fundació Resilis.

Pel que fa a carreteres, s’han aprovat inicialment el projecte puntual de seguretat i drenatge a la T-313 de Botarell a la N-420; actuacions puntuals a la T-2122, la T-3116, la T-3126 i la T-3292; i els estudis informatiu i d’impacte ambiental de la TV-2122, la variant de la Torregassa a Sant Jaume dels Domenys.

Per últim, el ple ha aprovat inicialment el nou Reglament Orgànic de la Diputació de Tarragona per regular l’organització i el funcionament dels òrgans de la institució, les normes procedimentals bàsiques i l’estatut dels membres de la corporació.

