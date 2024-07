Denunciat a Tarragona per conduir sense cinturó, sense assegurança i sense tenir el carnet vigent

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha denunciat un home de 47 anys per circular sense cinturó de seguretat, tenir caducat el permís de conduir, portar un vehicle sense assegurança i portar substàncies estupefaents.

Els fets s'han produït a les 5.30 de la matinada d'aquest dijous a la Via Augusta, quan agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona, durant un control rutinari de trànsit, van intervenir un turisme en observar que el conductor no portava el cinturó de seguretat.

En sol·licitar-li el permís conduir al conductor, de 47 anys, va explicar que no el portava. Els agents van contactar amb la sala de coordinació i van constatar que tenia el permís retirat fins al setembre. Els agents també van identificar el vehicle i van verificar que no comptava amb l'assegurança obligatòria vigent. Finalment, a l'escorcoll de seguretat realitzat al conductor, els agents van trobar-li una peça d'haixix.

Per tots aquests motius, es van obrir diligències judicials per anar amb un permís de conduir sense vigència, es va denunciar al conductor per no portar el cinturó de seguretat, portar substàncies estupefaents i per manca d’assegurança. També es va immobilitzar el turisme al dipòsit municipal.

