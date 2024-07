Rescaten una menor i tres adults d'un veler avariat prop de Tarragona

Quatre persones han estat rescatades al mar aquest dijous la nit després que el motor del veler on viatjaven s'avariés. El centre 112 va rebre un avís a les 22.27 hores, on el patró indicava que el veler havia patit un problema i estaven navegant amb la vela però hi havia poc vent, fet que els dificultava tornar a la costa.

Segons expliquen des de Salvament Marítim, els navegants es trobaven bastant nerviosos ja que se'ls havia fet de nit i no podien tornar al port. Als pocs minuts d'avisar, el Centre de Comandament va enviar la Salvamar Fomalhaut que es va posar al seu costat i els va remolcar fins al port de Tarragona. Tots ells es troben bé.

Des de Salvament Marítim han posat en marxa una campanya de difusió per evitar accidents al mar amb vaixells d'esbarjo. A més en cas de necessitar ser remolcat han emès diversos consells:

Abans que arribi l'ajuda cal saber on farà ferm el cap de remolc. Triar el punt, o punts, més forts. Preferiblement bitas o cornamuses situades a proa i amures.

Seguir fidelment les instruccions de Salvament Marítim i col·laborar en tot moment amb els seus professionals.

Mai fer ferma la sisga, serveix tan sols de guia per fer arribar el cap de remolc.

Un cop a les seves mans, fes-la ferma encapillant les dues gasses que proporcionaran en punts d'amarrament a proa o amures. Cal també sortejar els candelers per evitar danys en l'embarcació i utilitzar correctament els pasacaps que es disposin.

Mantenir-se lluny del cap de tir mentre s'és remolcat; aquest podria partir-se per efecte de la tensió i actuar com un fuet.

Finalment, han recordat que una alerta a temps és el millor salvavides.

