Un camioner dona positiu després de tenir un accident amb un autobús a Tarragona

Un conductor d’un camió, va donar positiu en el control d’alcoholèmia, després de tenir un accident amb un autobús que transportava 40 passatgers a Tarragona.

Els fets es van produir ahir a la nit, a les 22.55 hores al polígon Francolí de Tarragona, quan els dos vehicles circulaven en el mateix sentit, direcció a la carretera de Salou. El camió ho feia pel carril esquerre i l’autobús pel carril dret, quan el camió va voler fer un canvi de direcció a la dreta, col·lidint els dos vehicles.

En l’autobús hi circulaven 40 passatgers, cap dels quals va patir cap mena de dany físic. Després de l’accident, van ser traslladats en un altre autobús fins al seu destí.

El conductor del camió, un home de 56 anys i veí de Lleida, presentava símptomes evidents d’anar sota la influència de l’alcohol, per aquest motiu, els agents de la divisió de trànsit de la Guàrdia Urbana, van procedir a realitzar-li la prova d’alcoholèmia, donant un resultat de 0,92 mg d’alcohol per litre d’aire espirat, per la qual cosa es van obrir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària.

