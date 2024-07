Tarragona enllestirà abans d’acabar l’any el seu pla estratègic per impulsar el comerç

El Consell Municipal de Comerç de Tarragona s’ha tornat a reunir després de quatre anys sense fer-ho. La pandèmia per la covid va aturar el funcionament d’aquest òrgan de participació integrat per representants polítics i del sector.

Montse Adan, consellera de Promoció Econòmica i Comerç, ha considerat necessari constituir-lo de nou per establir un marc de diàleg estable entre les parts implicades i col·laborar per impulsar les solucions més adients per donar resposta a les necessitats del teixit comercial.

Durant la trobada que es va celebrar ahir al matí, l’edil va explicar les actuacions que està duent a terme l’àrea de Comerç de l’Ajuntament. Sobretot, va parlar de l’estat actual del Pla Estratègic de Comerç (PEC). Durant el 2018 i el 2019, sota mandat socialista, ja se’n va redactar un, però mai es va arribar a presentar.

El govern municipal ha decidit recuperar aquest document i, ara, treballa per actualitzar i adaptar-lo als temps actuals. La idea és que estigui enllestit en el darrer trimestre d’aquest 2024. Adan explicava que es troba en una fase d’estudi, amb la recollida de dades i l’anàlisi.

«El mes de setembre es reunirà amb els comerços i entitats del sector per recollir inquietuds i necessitats», apuntava. L’objectiu final és aconseguir una diagnosi de la situació actual i definir un full de ruta per als pròxims anys que ha de servir per impulsar i ajudar el teixit comercial tarragoní.

Aquest pla es confeccionarà de la mà del Consell Municipal de Comerç. «És un òrgan consultiu necessari per aglutinar tot el teixit de Tarragona i poder compartir i dissenyar l’estratègic que volem a nivell de territori, amb accions immediates, però sobretot a mitjà i llarg termini», afirmava la consellera, qui considera que «l’urbanisme, la dinamització i la digitalització» són claus per al futur del comerç.

L’edil explicava que han proposat una modificació dels estatuts per incorporar noves associacions i entitats que abans no hi eren i que consideren important que hi siguin: «La radiografia ha canviat molt els darrers anys». Alguns dels assistents a la primera reunió que es va celebrar ahir van ser la Cambra de Comerç, la Via T, PIMEC, Gremi d’Hostaleria, CCOO, Mercats Municipals i representants dels diferents grups municipals.

Està previst que es reuneixin almenys un cop cada quatre mesos per «potenciar la comunicació a nivell intern» i aconseguir que sigui més «continua». A més, aquestes trobades es complementaran amb taules de treball per tractar «temàtiques més concretes».