Un mural amb els elements del seguici decora la planta d’urgències pediàtriques de Santa Tecla

Aquest dimecres s'ha presentat el projecte Humanització dels espais d’urgències pediàtriques, firmat per l’artista tarragoní Edu Polo. Es tracta de la instal·lació d'un mural de 23 metres a les parets de la planta d’urgències pediàtriques de l’Hospital de Santa Tecla –des de la sala d’espera fins als boxs– on es representen elements del seguici popular de Tarragona.

Aquesta àmplia superfície ha permès l’artista desenvolupar una narrativa que connecta els diferents elements que formen part del seguici popular de Santa Tecla. La història comença amb el tret d’inici del Ball de Serrallonga, que provoca que el colom del bec de l’Àliga s’espanti per la trabucada i iniciï un recorregut entre gegants, nanos, balls, bestiari, músics i el públic, que són els protagonistes d'aquest mural.

Com explica Meritxell Benaiges, cap d’infermeria d’urgències i serveis centrals de l’Hospital de Santa Tecla, «l’objectiu d’aquest projecte és humanitzar el procés assistencial i reduir l’angoixa que els pot provocar i, així, millorar l’experiència dels infants mentre esperen a ser atesos i passen temps aquí». D’aquesta manera, els nens i nenes també «s'emporten un bon record» de la seva estada a l’hospital, per si hi han de tornar més endavant.

Aquest projecte està impulsat pel grup de treball EME (Espai per a la Millora de l’Experiència), constituït per un equip multidisciplinari integrat pels departaments d'Infermeria, Qualitat, Atenció a l’usuari i Comunicació.

