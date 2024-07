El Mercat Central de Tarragona albergarà un espai de formació digital per a comerciants i paradistes

Els avenços tecnològics han obligat el comerç tradicional a evolucionar per millorar la seva capacitat competitiva. L’empresa municipal Mercats de Tarragona, amb la voluntat de facilitar-los l’adaptació als nous canvis, construirà un espai de formació al Mercat Central per acompanyar comerciants i paradistes en el procés de digitalització dels seus negocis. La implementació d’aquest projecte, que porta el nom de Tarragona Shopping & Markets Experience, suposarà una inversió superior als 300.000 euros.

De fet, la creació del nou equipament és una de les 24 accions contemplades en el programa Tarragona Centre Comercial Obert, una iniciativa que pretén impulsar la transformació digital comercial i aplicar mesures de sostenibilitat i eficiència energètica. L’Ajuntament de Tarragona va aconseguir un ajut d’1,2 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per executar aquest projecte, el que representa un 80% de l’import total.

Un local de 244 m2

En el futur espai s’impartiran formacions de caràcter virtual, digital i d’empoderament dels comerciants que els han de capacitar per a digitalitzar els seus negocis. Aquest tindrà una superfície de 244 metres quadrats i s’ubicarà en un local en forma de L que està situat a la planta semisoterrani del Mercat Central i que dona al pati d’accés des del carrer Cristòfor Colom.

L’equipament es dividirà en dues grans àrees, segons s’exposa en el projecte. Per una banda, hi haurà l’Espai Inspirador, una sala de 61 metres quadrats que es convertirà en un punt d’exhibició de referència de les últimes tecnologies relacionades amb el retail. En aquesta zona, se simularà un punt de venda, així com una parada del mercat, on hi haurà disposades diferents tecnologies que ajudaran a millorar les vendes i optimitzar la gestió comercial.

Per una altra banda, hi haurà l’Espai Aprenentatge, d’uns 185 metres quadrats, que estarà conformada per una sala de formació per aprendre competències digitals i una altra de reunions. Per últim, hi haurà un Espai de Confiança «destinat a la reflexió, aprofundiment i coneixement d’altres tecnologies». La idea és que els comerciants i paradistes passin per aquesta sala després d’haver visitat l’Espai Inspirador.

Aquesta setmana, s’ha adjudicat la construcció del futur espai per 217.247,82 euros i s’ha licitat la instal·lació de l’equipament tecnològic i mobiliari per 95.514,98 euros. Encara no hi ha data d’inici de les obres perquè Mercats està pendent d’obtenir la llicència, però la previsió és que pugui estar enllestit al novembre.

