La Fira Centre Comercial regala entrades de cinema per el ‘Dia dels Avis’

La Fira Centre Comercial de Reus celebra el Dia dels avis per reivindicar la importància dels més grans a l'entorn de l'oci familiar. Per aquest motiu, el proper 26 de juliol regalarà una entrada doble de cinema a tot net que acudeixi amb el seu avi o àvia al punt d'atenció al client del centre comercial, situat a la planta carrer, amb un màxim de 50 entrades dobles.

Per la Fira Centre Comercial aquesta acció és «una aposta per l'oci inclusiu que busca ressaltar la importància de l'oci de valor i reivindicar la figura dels avis en l'entorn familiar».

Aquesta iniciativa se suma al Cicle de Cinema Infantil en Català que el Centre Comercial ofereix cada any durant els mesos de juliol i agost amb pel·lícules infantils en català i entrada a preu reduït, amb suport del CNL i la conselleria de cultura de l'Ajuntament de Reus.

Amb aquestes accions la Fira, Centre Comercial gestionat per SILICIUS, la SOCIMI del Grup Mazabi especialitzada en la compra i gestió d'actius, manté la seva aposta per oferir experiències per a tots i totes.

Et pot interessar