L’Ajuntament constitueix el Consell Municipal de Comerç de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona ha constituït aquest dimecres el Consell Municipal de Comerç. Aquest òrgan no s’havia reunit des de l’any 2020. L’escenari de pandèmia i el canvi al Govern municipal van aturar el seu funcionament. Per aquests motius, la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha considerat que calia posar-lo ja en marxa.

Aquest ens col·labora en la recerca de les solucions més adients per al sector comercial i és un marc estable de diàleg entre totes les parts implicades. Està integrat per representants de tots els grups polítics municipals i del sector comercial.

La trobada d’avui ha tingut lloc a l’Antic Ajuntament. Els dos punts de l’ordre del dia han estat en primer lloc la constitució del mateix Consell Municipal de Comerç i, en segon, la presidenta d’aquest òrgan ha explicat les actuacions que s’estan duent a terme des de la Conselleria de Comerç. L’estat actual del Pla Estratègic de Comerç (PEC) ha centrat aquest segon punt.

La consellera de Comerç i presidenta d’aquest ens, Montse Adan, ha explicat que «el Consell Municipal de Comerç ha de servir de punt de trobada entre els agents implicats per tal de conèixer de primera mà la realitat del sector i prendre les mesures necessàries per ajudar els empresaris de Tarragona».

Adan ha assegurat que «es modificaran els estatuts per poder incloure més associacions al Consell i crear taules per arribar a tot el teixit comercial». Ha detallat que «avui s’ha tractat també la situació del Pla Estratègic de Comerç. Actualment, aquest document es troba en fase d’estudi i està previst que els resultats finals estiguin enllestits a l’octubre i que aleshores el puguem presentar».

En aquesta primera sessió s’han tractat també altres temes com les accions de promoció més immediates que es duran a terme, la presentació dels Next Generation del Mercat que serviran per implementar millores al Comerç de proximitat i, a la vegada, s’han repassat algunes de les accions executades fins ara com la campanya dels Bons Comerç, etc.

La previsió del Consell Municipal de Comerç és reunir-se de forma periòdica a partir d’ara.

