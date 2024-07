ERC critica el sistema de gerències del govern de Tarragona: «No funcionarà»

El grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Tarragona es mostra preocupat per l’estructura interna dintre del consistori. «La marxa de Jordi Dies, antic gerent de l’EMT i de SMHAUSA, i les dificultats en el procés de la macrogerència de Promoció Econòmica, demostren que l’Ajuntament no té una estructura forta», va expressar Maria Roig, portaveu del grup.

Des del govern municipal també s’aposta per crear una gerència a l’àrea de Serveis Generals i una altra a Urbanisme. «Tretze mesos després de l’arribada del nou govern, aquestes dues macrogerències són inexistents. Això significa que portem tretze mesos sense un gerent de Turisme», va indicar Roig.

100% pel Turisme

Precisament, els republicans creuen que hi hauria d’haver una persona destinada a aquesta àrea i no a la promoció econòmica també. «Necessitem un treballador que estigui exclusivament les 24 hores del dia en Turisme. Estem en una ciutat en la qual s’ha de tenir sensibilitat per la convivència dels ciutadans amb els turistes, no només pensant en l’economia», va reblar la portaveu.

Nou director del POUM

A més, el grup municipal d’ERC considera que un nou càrrec a l’àrea d’Urbanisme és innecessari. «Ens diuen des del govern que hi haurà un nou director del POUM el 2025. Quan ja s’estarà finalitzant el procés. Això ens demostra que aquesta estructura per organitzar l’Ajuntament va a la deriva», va sentenciar Roig.

Més enllà, els republicans van defensar el model gerencial que el govern municipal anterior encapçalat per Ricomà va impulsar. «Vam començar a construir i consolidar aquest sistema, que creiem que funcionava molt bé. Es van fer concursos públics per a tindre un gerent de Mercats i de Turisme. I es va donar plaça a un cap de Recursos Humans. Unes peces que feia que tot l’engranatge funcionés. Ara, això està desapareixent», va concloure.