Queixes a les xarxes per intentar comprar les entrades per al Concurs de Castells de Tarragona

Un any més, aconseguir una entrada per al Concurs de Castells de Tarragona ha estat tot un repte i és que molt usuaris s'han queixat a la xarxa social X que després de molta estona esperant per comprar-la quan han accedit ja estaven esgotades.

Alguns ciutadans asseguren que han hagut d'esperar molta estona en cua i quan era el seu torn se'ls dirigia cap a la pàgina del servidor Koobin. I afegeixen que quan han pogut accedir a la pàgina per adquirir les entrades, aquestes ja es trobaven esgotades.

Des del Concurs de Castells han confirmat que «un error de configuració en el sistema de cues de l'empresa de tiqueting Koobin ha aturat l'operatiu de venda d'entrades durant 25 minuts», en un missatge a la xarxa X, on asseguren que en breu explicaran que ha passat.

Les entrades s'han posat a la venda a les deu del matí a través del web del Concurs. Per a la jornada del dissabte 5 d'octubre hi ha 4.363 localitats disponibles, totes a la grada; mentre que per al diumenge 6 d'octubre n'hi ha 4.445 a la grada i 1.195 al segon pis.

A les 10:40h s'han esgotat les 5.640 entrades de la jornada de diumenge, i se n'han venut 350 de la jornada de dissabte, segons l'organització.

