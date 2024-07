Tarragona i Valls uneixen forces per promocionar el XXIX Concurs de Castells i el Museu Casteller

L’alcalde de Tarragona i l’alcaldessa de Valls, Rubén Viñuales i Dolors Farré, respectivament, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per promocionar conjuntament el XXIX Concurs de Castells de Tarragona i el Museu Casteller de Catalunya (MCC).

L’acord preveu fer divulgació del Concurs de Castells a l’interior del Museu Casteller de Catalunya amb la creació d’un córner que expliqui la història i l’actualitat del Concurs, i fer present la marca Concurs de Castells a diferents espais del recinte museístic.

Fruit de l’acord s’ha previst organitzar una exposició temporal sobre el Concurs de Castells al Museu Casteller, així com conferències i xerrades informatives impartides per experts. A més, el conveni contempla també crear un relat audiovisual, amb projeccions de vídeos del Concurs de Castells en un espai del MCC.

Ulleres 360º i rocòdrom casteller

Alhora, el Museu Casteller de Catalunya tindrà diferents espais de promoció amb motiu del XXIX Concurs de Castells. Un d’ells serà visible a les mateixes entrades d’accés a la competició castellera, que incorporaran en el seu disseny ofertes 2x1 per accedir al Museu Castellers de Catalunya. També s’habilitarà un espai a la Fan Zone de la Tarraco Arena Plaça (TAP), el dissabte 5 i el diumenge 6 d’octubre, per viure una experiència amb les ulleres de realitat virtual Enxaneta 360º.

Durant la doble jornada del Concurs de Castells també s’instal·larà l’inflable rocòdrom casteller, de vuit metres d’alçada, i s’oferiran tallers per als més petits.

L’acord entre els dos ajuntaments també recull accions de promoció conjuntes en espais publicitaris, en mitjans de comunicació i a les respectives xarxes socials del Concurs de Castells i del Museu Casteller de Catalunya. En aquest sentit, el MCC regalarà entrades i experiències amb les ulleres de realitat augmentada als guanyadors del concurs de xarxes socials que organitzarà el Concurs de Castells.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, s’ha congratulat que «dues ciutats castelleres en essència, com són Valls i Tarragona, s’uneixin per promocionar conjuntament els castells» i ha avançat que «el cap de setmana del Concurs, el Museu Casteller i Valls seran molt presents a la TAP». Viñuales s’ha mostrat molt satisfet per l’acord pres i ha reiterat que «aquests petits gestos formen part de la voluntat de fer encara més rellevant l'espectacle casteller més gran del món».

Per la seva banda, l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha manifestat que «el Museu és la casa de tots els castellers i castelleres, de totes les colles del país» i ha afegit, «el Concurs, com a gran esdeveniment de tot el món casteller, hi ha de tenir una presència principal». Farré ha tancat que «l'acord entre Tarragona i Valls per promocionar conjuntament el Concurs i el Museu és una excel·lent notícia, un primer pas que segur que podrem ampliar en el futur amb més accions».

