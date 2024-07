Les entrades per al Concurs de Castells de Tarragona sortiran a la venda dimecres

Les entrades per al Concurs de Castells de Tarragona sortiran a la venda el dimecres 24 de juliol, han informat els organitzadors aquest dissabte.

Les entrades es posaran a la venda a les deu del matí de dimecres que ve a través del web concurscastells.tarragona.cat: per a la jornada del dissabte 5 d'octubre hi haurà 4.363 localitats disponibles, totes a la grada; mentre que per al diumenge 6 d'octubre n'hi haurà 4.445 a la grada i 1.195 al segon pis.

El concurs, que se celebra cada dos anys a la Tarraco Arena (antiga plaça de toros), desperta sempre una gran expectació: en la passada edició, el 2022, els tiquets es van esgotar en tot just una hora i mitja.

«Les entrades són limitades i acostumen a esgotar-se molt aviat, sobretot les de diumenge», apunten des de l'Ajuntament de Tarragona, que recomana «tenir-ho tot a punt» a l'hora de comprar-les «ja que la demanda és molt alta i poden sorgir dubtes o problemes» durant el procés.

L'empresa informàtica encarregada de la venda ha reforçat la plataforma amb un sistema de banda ampla per evitar que es col·lapsi: no obstant, «com ha passat en altres edicions, som conscients que aquesta situació pot tornar a passar per la gran demanda d'entrades que rep el servidor en una mateixa franja de temps», han explicat.

Cada persona pot adquirir un màxim de quatre entrades; les del dissabte costen 6 euros a la grada (amb seient) i les del diumenge 15 euros a la grada (amb seient) i 12 euros al segon pis (drets). Els nens de fins a dos anys que no ocupin localitat tenen accés gratuït.

El Concurs de Castells de Tarragona, nascut el 1932, comptarà en aquesta vint-i-novena edició amb la participació de 42 colles castelleres. Els Castellers de Vilafranca es van emportar la victòria el 2022.

