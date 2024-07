Afectacions al trànsit de Pere Martell per les obres de l'intercanviador de Battestini

Les obres d'execució de l'intercanviador de busos de Battestini comportaran talls de circulació al carrer Pere Martell del 29 de juliol, a les 9 hores, fins al 5 d'agost al migdia. Els treballs també implicaran modificacions en el servei d’autobusos municipals.

El tram del carrer Pere Martell des del carrer Higini Anglès fins al carrer Ramón i Cajal estarà tallat al trànsit, amb l'excepció del veïnat que tingui pàrquing, dels vehicles que duguin a terme tasques de càrrega i descàrrega i dels serveis de neteja, als quals se'ls permetrà l'accés des de Ramón i Cajal.

El tram del carrer Pere Martell des de la plaça Imperial Tàrraco restarà obert per als autobusos que vagin a l'estació. D’altra banda, qualsevol vehicle podrà circular pel carrer Higini Anglès, ja que restarà obert al trànsit de vehicles.

El diumenge 28 de juliol, es retiraran els vehicles de carrer Pere Martell entre els trams dels carrers Higini Anglès i Ramón i Cajal, a partir de les 15 h, per realitzar els preparatius del dilluns 29.

Pel que fa a les línies d’autobusos de l’EMT, durant aquesta setmana queden anul·lades les parades del carrer Pere Martell (L-5, L-6, L-8, L-41, L-54 i L-85), Parc (L-42) i el carrer Ramón i Cajal, 40 (L-6, L-8, L-22 i L54) i es preveu un recorregut alternatiu per Rambla Nova. La parada alternativa per a la L-42 serà la parada avinguda Roma, i la plaça Imperial Tàrraco serà la parada alternativa per a les següents: L-5, L-6, L-8, L-41, L-54 i L-85.

La zona regulada d'aquest tram quedarà inoperativa mentre durin els talls i l’accés d’entrada i sortida a l’aparcament Tàrraco no es veurà afectat. Tampoc hi haurà afectacions a l'entrada d'autocars a les andanes de l'estació d'autobusos.

Les obres de l’intercanviador de Battestini formen part del projecte d’implantació de la ZBE a Tarragona i compten amb finançament dels Fons Next Generation-EU en el marc del Pla de Recuperació, Tranformació i Resiliència. Els treballs tenen un termini d’execució de vuit mesos i està previst que finalitzin a finals del mes d’octubre d’enguany.

Et pot interessar