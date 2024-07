Un centenar de persones protesten a la presó de Mas d'Enric per l'agressió d'una treballadora

Indignació entre els treballadors del centre penitenciari de Mas d'Enric per l'agressió d'una interna a una funcionària. Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres a l'entrada de la presó per rebutjar el que consideren un intent d'homicidi.

La plantilla demana més seguretat i reforços per resoldre l'increment del nombre d'agressions que xifren en més d'un 300% en els darrers sis anys. Asseguren que no volen més diners, sinó solucions. «Demanem que la persona que es posi al capdavant de la Secretaria de Mesures Penals sigui sensible amb el problema de les presons catalanes i que ens respecti», ha dit la Francina.

La protesta ha acabat amb clams per recordar la cuinera morta a mans d'un pres el març passat.

Et pot interessar