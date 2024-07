FlixBus, la companyia europea de travel-tech especialitzada en mobilitat sostenible i assequible, ha reforçat la seva connectivitat i ha llançat noves línies amb França per viatjar des de Catalunya als Jocs Olímpics de París 2024. A més de la seva àmplia connectivitat amb el país veí des de nou destins catalans, i la presència d'una botiga a Barcelona Nord -la primera a la península-, FlixBus assegura horaris diaris que connecten les diferents seus olímpiques entre elles, facilitant així el suport als atletes espanyols i la participació en el major esdeveniment esportiu del món.

Aquest estiu FlixBus ofereix múltiples opcions d'autobusos directes des de Barcelona, Girona, Tarragona o Lloret de Mar, a destinacions com París, Bordeus, Marsella i Niça, seus dels Jocs de la XXXIII Olimpíada, disponibles per reserva a flixbus.es o a la seva àmplia xarxa de punts de venda.

FlixBus, a més, ha presentat una nova línia sense parades intermèdies que connecta directament Barcelona i París des de 39,99€.

Però no són l'única nova connexió entre Catalunya i París, ja que FlixBus també ha llançat una nova línia que connecta Tarragona, Girona, Lloret de Mar i Barcelona amb la capital francesa i una nova connexió estival que connecta Barcelona i Lloret de Mar amb seus olímpiques com Niça o Marsella, des de 13,49 €. La seu de les regates, a Marsella, assistirà als esforços dels barcelonins Nora Brugman i Jordi Xammar, campions mundials de 470 mixt, per aconseguir una medalla olímpica.

Pablo Pastega, director general de FlixBus per a Espanya i Portugal, va comentar: «FlixBus s'enorgulleix de facilitar a tots els visitants i participants l'oportunitat d'assistir a aquests JJOO». «Amb la nostra xarxa d'autobusos de llarga distància sostenibles, confortables i tarifes assequibles, volem assegurar que l'experiència de viatge sigui la millor», va afegir Pastega.

FlixBus, a més, ha llançat aquest estiu una nova connexió amb la Bretanya francesa que connecta València i Rennes, amb parades a Barcelona, Perpinyà, Tolosa, La Rochelle i Nantes. Els preus d'un viatge entre Barcelona i Perpinyà, per exemple, comencen a 8,99€.

Si el Ministeri de Transports complís amb la normativa europea sobre cabotatge –la possibilitat d'utilitzar línies internacionals per realitzar trajectes domèstics–, aquestes noves línies haurien servit per generar més connexions entre ciutats espanyoles avui inexistents, com un Alacant-Girona.

Els passatgers poden gaudir en tots els seus trajectes d'autobusos amb els últims avenços i comoditats, amb wifi gratuït, carregadors per a mòbils i portàtils, espai extra entre els seients i lavabos.

