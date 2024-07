Renfe ofereix bitllets per viatjar de Tarragona a Marsella pels Jocs Olímpics des de 49 euros

Renfe posa en marxa avui una oferta per viatjar en alta velocitat a Lió i Marsella des de Barcelona, a partir de 49 euros per anar a visitar les ciutats de Marsella i Lió, seus dels Jocs Olímpics. Els bitllets estan a la venda des d’avui, per als desplaçaments entre l’1 i el 31 d’agost.

Marsella comptarà amb dues seus en aquests Jocs Olímpics: la Marina de Marsella i l’Estadi Velódrom. Fins el 8 d’agost, la ciutat acollirà a centenars de regatistes que lluitaran per les medalles en les deu classes olímpiques de vela. L’estadi de Marsella, el segon més gran de França (amb capacitat per a 67.000 espectadors), celebrarà deu partits entre el 24 de juliol i el 10 agost, incloent dos quarts de final i dos semifinals.

L'Estadi de Lió, el tercer més gran de França i amb capacitat per a 59.000 espectadors, serà una de les seus més importants de futbol ja que acollirà 11 partits: sis de fase de grups, un partit de quarts de final i semifinals per gènere i la final pel bronze de competició femenina.

Aquesta oferta que avui surt a la venta permetrà viatjar des de Barcelona Sants, Girona i Figueres-Vilafant fins a Lió; i des de les mateixes estacions catalanes, més Camp de Tarragona, en el cas dels trens amb destinació Marsella. En ambdós casos, els trens AVE internacional de Renfe fan parada en poblacions amb gran atractiu turístic, com Perpinyà, Narbona, Montpeller o Nimes.

La promoció està disponible al web www.renfe.com i a la resta dels canals de venda habituals, taquilles, màquines autovenda, agències de viatge i al telèfon 912320320.

