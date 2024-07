Una tarragonina formarà part de l'equip espanyol de Tir Olímpic

La Real Federación Española de Tir Olímpic ja té tot llest per a la presentació de l’equip preseleccionat per representar Espanya en els Jocs de París 2024, en el que trobem la presència d'una tarragonina. La jove promesa Mar Molné, de només 22 anys, buscarà aconseguir l’èxit més important del tir juntament a un equip amb 3 persones més, una dona i dos homes.

Els campions olímpics Fátima Gálvez i Alberto Fernández, el campió del món Andrés García, juntament amb la tarragonina Molné componen l’elenc d’esportistes preseleccionats per representar a Espanya al Camp de Tir de Chateauroux, seu del tir olímpic a París 2024.

L’equip ha estat duent a terme un intens programa d’entrenament sota la supervisió del seu equip tècnic. Aquests entrenaments han estat dissenyats per maximitzar el rendiment dels nostres atletes i assegurar que arribin en la millor forma possible als Jocs Olímpics.

Després de l’èxit de l’equip espanyol en les olimpíades de Tokyo 2020, la RFEDETO té grans expectatives per a aquests Jocs Olímpics. «Confiem en els nostres atletes en què no només competiran al més alt nivell, sinó que també inspiraran a futures generacions de tiradors a Espanya. El nostre objectiu és no només participar, sinó també pujar al podi i portar medalles per al nostre país», afirma Miguel Francés, president de la Real Federación Española de Tir Olímpic.

