La Cursa del Seguici Popular de Tarragona recupera les curses per a infants

El pròxim dissabte 10 d’agost se celebrarà una nova edició de la Cursa del Seguici Popular de Tarragona, organitzada pel Club Excursionista Alliberadrenalina, en col·laboració amb l’Associació Mulassa de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i Viding Sant Jordi.

L'esdeveniment arriba enguany a la seva desena edició. Per aquesta raó, s'han preparat diverses novetats, com la recuperació de les curses infantils i l’edició d’una samarreta especial que compta amb les il·lustracions dels elements del seguici tarragoní fetes per Mireia Marchena.

El president del Club Excursionista Alliberaadrenalina, Joan Carles Gil, ha destacat que «es tracta d'una cursa popular, una cursa de la ciutat que en aquesta desena edició va pel camí de doblar la participació aconseguida l'any passat». Gil ha agraït a totes les entitats i administracions que fan possible aquest esdeveniment.

La cursa popular de referència de les festes de Sant Magí té un recorregut de 5 quilòmetres i 80 metres, amb sortida a partir de les 20.30 hores des de la plaça de la Font i la ja tradicional arribada a meta ascendint les escales de la plaça de les Cols, amb la Catedral al fons. Com en edicions anteriors, durant l’itinerari es comptarà amb el suport de la Guàrdia Urbana i de Protecció Civil.

Les curses infantils que es recuperen enguany, començaran a partir de les 19 hores i estan pensades per a infants d’entre 5 i 12 anys.

Fins al moment, prop de 300 persones ja s’han apuntat per participar en la desena edició de la Cursa del Seguici Popular de Tarragona. Les inscripcions tenen un preu de 15 euros i es poden completar al següent ENLLAÇ.

Aquest esdeveniment va néixer l’any 2012, en el marc del 25è aniversari de la recuperació històrica de la Mulassa de Tarragona. La cursa es va acabar consolidant en el calendari esportiu i festiu tarragoní celebrant-se ininterrompudament fins al 2019. Superada la pandèmia i des del 2023, gràcies a la iniciativa del Club Excursionista Alliberadrenalina, l'acte va reprendre la seva activitat.

