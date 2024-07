El Reggus es converteix en festival i se celebrarà al Parc de Mas Iglesias de Reus

El Parc de Mas Iglesias de Reus acollirà del 6 al 8 de setembre la 31a edició del Reggus, festival de reggae, ska i altres herbes. Aquests tres dies serviran per tancar tot un any d’actes amb motiu del 30 aniversari.

Després de tres dècades d’història, el Reggus dona un gran salt qualitatiu, passant de concert a festival, ampliant la seva oferta cultural d'un a tres dies, i escollint un nou recinte per la seva celebració, amb més capacitat i més comoditats. Aquest gran salt del Reggus culmina amb un gran cartell musical, que ben segur satisfarà els gustos de tot el públic amant de la cultura reggae.

El Reggus comptarà amb 2 escenaris, espai gastronòmic amb foodtrucks, espai de mercadet i espai Petit Reggus per als més petits. La programació comptarà amb més d’una quinzena d’artistes del panorama, i algunes col·laboracions preparades exclusivament per l'ocasió.

Concerts

A l’escenari LIVE, hi actuaran High Paw & Elephants Yard, Les Testarudes, Rudymentari, Las Karamba, Che Sudaka i la A4 Reggae Orchestra, la cantant Rowsi, el Dr. Dubwiser, Mad Professor amb/meets Roberto Sánchez, Emeterians Live Dub, Matah & Chalart58 i Kalahari Sound amb la cantant de rock Emily Gray.

Petit Reggus

Durant els 3 dies hi haurà un espai habilitat per als més petits, on es podrà gaudir de jocs i música amb la participació de Dr. Dubwiser i la Monotowah, Cuentropía i L’Agenda dels més petits.

Des del passat 28 de juny ja estan els abonaments i entrades de dia disponibles a: www.reggus.cat o a Entradium. Els menors de 12 anys tindran accés de forma gratuïta.

