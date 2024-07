Riudecanyes espera amb una il·lusió especial la seva Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén

A Riudecanyes, quan arriba la calor de l’estiu, els cors dels seus vilatans bateguen amb una il·lusió especial, és la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén. Els més petits viuen amb entusiasme les cercaviles, els jocs, les activitats i els diferents espectacles, mentre que els joves esperen amb ànsia els correfocs, els concerts i les nits de festa. I, per grans i petits, la tronada a la plaça és el moment culminant, on el cel de Riudecanyes s’il·lumina al ritme de l’espetec dels coets.

Durant els dies 25 a 29 de juliol, el poble gaudirà d’una llarga llista d’activitats per a tota la família. El bingo de Festa Major encetarà els actes el dijous a les 22 hores. Divendres arriba el correfoc infantil amb els Petits diables de Garcia i els Petits diables de Riudecanyes que seran els encarregats de començar la festa pels carrers del poble a les 20 hores. Tot seguit, a les 21.45 h, les campanes sonaran de nou per donar el tret de sortida a la Festa Major dels patrons del poble, Sant Abdó i Senén.

A les 22 h, serà el moment dels versots amb la Colla de Diables Alrinachs que, juntament amb l’Associació Cultural Drac Jordiet de Garcia, faran el correfoc pels carrers de la vila. Els actes continuaran amb el pregó a càrrec de Jordi Matas Castellví i el ball de nit amb l’orquestra Junior.

Dissabte, de les 11 a les 14 hores, hi haurà animació infantil amb mini jocs, vehicles sense motor, inflables i pintacares. A la tarda, pels carrers del poble, tindrà lloc la cercavila amb els nanos, el bou i el Gegantó de l’Argentera, els gegants del barri d’avall de Montbrió del Camp, els capgrossos de Vandellòs i la colla de capgrossos, grallers i timbalers de Riudecanyes. A les 22 hores tindrà lloc el sopar del senalló per agrupar el jovent i fer la prèvia del ball.

La pista de l’Eura acollirà diumenge a les 11 h, les activitats infantils amb dos espais. L’espai bombolla, un lloc per fer bombolles amb més de 50 elements de diferents mides i materials per poder experimentar. Per altra banda, hi haurà l’espai kapla, un joc format per petits llistonets de fusta de pi, sense encaixos ni fixacions, amb els que poden fer infinites estructures. De 17.30 a 20.30 h, es farà el paintball i, més tard, hi haurà una representació teatral amb l’obra El poliamor, una comèdia d’alta infidelitat.

Per tancar la Festa Major, dilluns a les 19 hores, el grup de Cobla Contemporània convertirà la sardana en una Festa Major, agafant la música més coneguda i interpretant-la al ritme i al tempo característics de la sardana.

