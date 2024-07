L’Ajuntament vol que la nova biblioteca de Sant Pere i Sant Pau s’ubiqui al costat de la Llar de Jubilats

La futura biblioteca de Sant Pere i Sant Pau es construirà en un solar municipal del camí del Pont del Diable, just a tocar de la Llar de Jubilats del barri. Almenys, aquesta és la voluntat del govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona, que va descartar emplaçar el nou equipament en els baixos del bloc Sant Magí, la primera ubicació que es va posar sobre la taula. La biblioteca, però, encara trigarà força a arribar, ja que no està previst que el projecte es faci realitat a curt termini.

I és que, de moment, el consistori es vol centrar en l’ampliació de la Biblioteca Pepita Ferrer, amb el seu trasllat al Mercat Municipal de Torreforta. Tal com va explicar Diari Més, s’està redactant la redacció del projecte per poder iniciar les obres l’any vinent.

En paral·lel, l’executiu treballa per reobrir l’antiga Sala de Lectura de Sant Pere i Sant Pau, situada als baixos del Bloc Europa. L’Ajuntament va encarregar l’elaboració del projecte el passat mes d’abril i la intenció és que entri en funcionament durant el primer trimestre del 2025.

Aquest espai serà una alternativa temporal per als veïns del barri mentre no es construeix la nova biblioteca. La creació d’aquest equipament cultural es va anunciar l’any 2020, durant el mandat d’ERC.

Llavors, la idea era que s’ubiqués en un local situat als baixos del bloc Sant Magí. Amb l’entrada del PSC al govern, es va descartar aquesta opció, ja que consideraven que no era l’espai adequat, tant per les dimensions com per la inversió «important» que s’hi havia de fer.

L’informe municipal

En un informe del Cap de gestió tècnic de l’àrea de Cultura emès el passat desembre, es manifesta que «el local existent en el bloc Sant Magí no és suficient per atendre la previsió actual de metres quadrats necessaris per a la biblioteca municipal de proximitat de la zona Nord-Llevant».

Per aquest motiu, el govern municipal es va disposar a buscar un lloc alternatiu. Després d’estudiar diverses opcions, el solar municipal que hi ha al costat de la Llar de Jubilats del barri és la que més consens ha generat.

En el mateix document, s’exposa que «els serveis municipals de biblioteques de Tarragona no s’adeqüen als requeriments mínims establerts pel Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, ni pel que fa al nombre total d’equipaments ni pel que fa a les seves característiques».

El consistori està definint un Pla de Biblioteques per capgirar la situació. Amb la nova biblioteca Pepita Ferrer a Torreforta es cobrirà l’àrea de Ponent i amb la de Sant Pere i Sant Pau, la zona Nord-Llevant. A més, l’Ajuntament vol que la futura Biblioteca Pública Estatal s’ubiqui a la Tabacalera i que l’actual equipament del carrer Fortuny passi a ser de titularitat municipal.

