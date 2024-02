L'Ajuntament de Tarragona preveu iniciar les obres de la nova biblioteca de Torreforta el 2025

La proposta d’ampliació i trasllat de la Biblioteca Pepita Ferrer al mercat municipal del barri es va posar sobre la taula l’any 2015. Des de llavors, els veïns esperen amb ànsia que aquest projecte es faci realitat. La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, explica que «s’està acabant el projecte bàsic i, en els pròxims mesos, es redactarà l’executiu». Paral·lelament, s’està treballant en el pla d’usos. La previsió del govern municipal és que els treballs per construir el futur equipament comencin l’any vinent.

Per aquest motiu, el pressupost d’enguany preveu una partida d’1,9 milions d’euros per executar aquest projecte d’ampliació. «La nostra voluntat és que puguem licitar les obres enguany i es puguin iniciar el 2025», afirma Ramos, qui confessa que la publicació del concurs públic pugui endarrerir-se fins a principis de l’any que ve. L’edil explica que, amb el projecte bàsic enllestit, es tindrà una idea més clara de com serà la nova biblioteca. Això sí, avança que s’han inspirat en la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona. Es replicarà el model, però «a menor escala».

El futur equipament es construirà en un espai que actualment està en desús al Mercat de Torreforta. Aquesta nova ubicació permetrà que la futura Biblioteca Pepita Ferrer disposi de 1.300 metres quadrats. «Creiem que serà transformador per al barri», expressa Ramos, qui creu que serà «important», no només per a Ponent sinó per a tota la ciutat. L’edil recorda que la de Torreforta és l’única biblioteca municipal que hi ha a Tarragona.

«Som conscients que estem molt endarrerits», confessa la consellera de Cultura. Respecte a això, el consistori ja està treballant per tenir-ne més, com la que està projectada al barri de Sant Pere i Sant Pau. El que tenen clar des del consistori és que volen apostar per «models de biblioteques del segle XXI», que siguin espais que «compaginin usos culturals més enllà de ser una clàssica sala de lectura amb llibres».