L’Ajuntament de Tarragona busca ubicacions alternatives per a la futura nova biblioteca de Sant Pere i Sant Pau

El nou gimnàs de Sant Pere i Sant Pau no és l’únic gran equipament que es construirà en els pròxims anys al barri. Els veïns del sector nord de Tarragona també estan a l’espera de la futura biblioteca, un projecte es va anunciar l’any 2020 i que consistia en l’adequació d’un local ubicat als baixos del bloc Sant Magí. Finalment, sembla que aquesta no serà la ubicació final, ja que el govern municipal està estudiant emplaçaments alternatius.

«Quan vam entrar a govern, estava a punt de licitar-se la redacció del projecte», explica la consellera de Cultura, Sandra Ramos. Com el procés es trobava en una fase molt inicial, el govern municipal ha pogut plantejar aquest canvi d’ubicació final. «L’equip tècnic d’arquitectes, així com el de Cultura i el de Centres Cívics, ens van dir que l’espai escollit no era adequat, ja que caldria fer una inversió molt important», assegura l’edil, qui indica que els baixos del bloc Sant Magí «no compten ni amb instal·lació d’aigua ni de llum».

A més, la consellera considera que no hi ha espai suficient per replicar el «model del segle XXI» que es farà en la futura biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta, creant un equipament que més enllà de ser un espai de lectura amb llibres, també pugui tenir usos culturals per al gaudi de la ciutadania. «Totes les recomanacions van en la línia de buscar una altra solució», apunta Ramos, qui remarca que el canvi d’emplaçament «no farà que s’endarrereixi l’execució del projecte».

En aquest sentit, explica que, tal com estava previst des d’un inici, la biblioteca de Sant Pere i Sant Pau no es començarà a fer fins que no estigui llesta la de Ponent, que està previst que es construeixi a partir de l’any vinent: «Els recursos són els que són, per a unes obres així necessites molt personal i no ho pots fer tot de cop».

Tot això, l’edil indica que, quan s’acabi de redactar el projecte bàsic de la Pepita Ferrer, els tècnics ja es posaran mans a l’obra amb el disseny del futur l’equipament de Sant Pere i Sant Pau. Mentrestant, la idea de l’Ajuntament és poder reobrir l’antic punt de lectura que hi havia al barri, als baixos del bloc Europa. «Aquest local havia estat adjudicat a l’associació de veïns, però estem treballant amb ells perquè pugui tornar a ser un espai de lectura gestionat per l’administració», detalla Ramos.

Pla de Biblioteques

L’Ajuntament està definint un mapa de lectura pública i un Pla de Biblioteques municipal que, entre d’altres, ha d’indicar «quantes n’hem de tenir i on han d’estar». Aquest document, així com els plans d’usos, s’hauran de consensuar amb la Generalitat de Catalunya, ja que és qui acabarà atorgant subvencions per a la construcció dels nous equipaments.

«Està en fase de redacció, però en una fase molt primària», diu la consellera de Cultura. La idea del govern, de moment, és tenir tres biblioteques públiques municipals que cobreixin tres grans àrees de la ciutat: Ponent, Nord-Llevant i centre. Les dues primeres estaran cobertes amb les que es construiran a Torreforta i a Sant Pere i Sant Pau.

En els pròxims anys, Tarragona també comptarà amb la nova Biblioteca Pública Estatal. L’Ajuntament reitera la seva aposta per construir-la a la Tabacalera, tot i que encara ho ha d’acabar de tancar amb la Generalitat i el govern central. Ramos indica que estan pendents de reunir-se amb el nou ministre de Cultura, Ernest Urtasun. En aquesta trobada, el consistori tornarà a traslladar la seva petició de quedar-se l’edifici del carrer Fortuny on està ubicat actualment la biblioteca estatal, perquè passi a ser-ne una de titularitat municipal.