Inicien els treballs per renovar els camps de futbol de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquest dilluns els treballs per renovar els vuit camps de futbol municipals. Les màquines han entrat aquest matí als camps de La Granja i Sant Salvador per començar a treure la gespa artificial actual i continuaran, en els pròxims dies, als camps de Sant Pere i Sant Pau, La Floresta, Campclar, Bonavista, Icomar i Torreforta.

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha visitat aquest matí l'inici dels treballs, una actuació que compta amb un pressupost d'1.566.766,10 euros (IVA inclòs). «Aquesta és una de les primeres apostes que vam posar en marxa des del govern municipal, és una actuació més que necessària, ja que la vida útil de la gespa artificial que avui es comença a treure és d’aproximadament deu anys i fa 17 anys que no es renova», ha subratllat el batlle.

«Una de les prioritats d’aquest govern municipal és millorar les instal·lacions esportives municipals. Centenars de famílies tant de la ciutat com de fora fan ús dels camps de futbol municipals i ara tindran uns equipaments de qualitat», ha destacat l'alcalde, qui ha apuntat que la millora d'aquests camps també milloraran, de retruc, altres instal·lacions esportives: «La gespa que es treu s'aprofitarà per zones d'entrenament en diferents camps i també s'instal·larà al camp de tir amb arc de Sant Salvador».

A partir d'avui i fins a finals d’aquest mes de juliol, es traurà la gespa artificial de tots els camps i al llarg del mes d'agost s'instal·larà la nova. En total, es renovaran 51.856,39 metres quadrats de gespa artificial. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Fieldturf Poligras SA.

També es canviarà de sistema de reg que a partir d'ara es farà amb aspersors i, per tant, no sobresortiran ni representaran cap perill per jugadors i jugadores. També se substituiran les actuals reixes per canaletes i es canviaran totes les porteries de futbol 7. Una altra de les millores d'aquests nous camps és la instal·lació de filtres que permetran retenir el cautxú i evitar que aquest s'aboqui al clavegueram.

Les actuacions de millora en els camps de futbol municipals continuaran gràcies al sobrant de la licitació de la renovació iniciada avui. Es duran a terme altres treballs que es consensuaran amb els diferents clubs a partir de les necessitats que hi hagi a cada camp.

