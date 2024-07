Obliguen a l'Ajuntament del Vendrell a assistir a una colònia de gats d'un terreny privat

El jutjat contenciós administratiu 2 de Tarragona ha dictat una interlocutòria en la qual obliga l'Ajuntament del Vendrell a donar assistència a una colònia de gats que hi ha en una finca privada del municipi.

En la interlocutòria, la magistrada accepta adoptar les mesures cautelars que havia demanat la Fundació per l'Assessorament i Acció en la Defensa dels Animals (FAADA) -que havia denunciat el consistori- mentre es redacta la sentència definitiva. Des de l'entitat han assegurat que es tracta d'una mesura que no té precedents i que obre la porta a que les administracions hagin d'actuar en altres situacions similars. Així, l'ajuntament haurà d'esterilitzar i fer els tractaments veterinaris necessaris per garantir la salut dels animals.

Segons es recull en l'escrit judicial, la colònia de gats el 2021 tenia 70 membres mentre que el 2022 es va reduir fins als 50. La magistrada assegura que «l'Ajuntament del Vendrell està fent un autèntic desistiment de les funcions que legalment li corresponen en la gestió de la colònia en no dur a terme les actuacions d'esterilització, procura dels tractaments i cures veterinàries dels animals, alimentació dels mateixos amb la conseqüent mort dels animals per conductes caníbals d'altres individus de l'espècie i el seu trasllat i reubicació a un lloc adequat».

A més, considera que si no s'apliquen aquestes mesures hi ha un «risc vital» pels felins i un perjudici pels veïns, ja que els animals moren i queden a la intempèrie i en descomposició. Uns veïns que, segons l'entitat animalista, han estat els que durant tot aquest temps han estat tenint cura dels gats.

Des de FAADA han assegurat que «aquesta decisió judicial marca un precedent important, ja que mai un jutjat havia ordenat mesures d'aquest tipus per assegurar el benestar d'una colònia de gats». L'entitat havia denunciat els fets el gener d'enguany.

L'Ajuntament del Vendrell ha apuntat a l'ACN que aplicaran «les mesures que digui la sentència i d'acord amb els serveis jurídics municipals».

