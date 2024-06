La Jove amplia, els Xiquets de Reus estrenen i els Nens es queden a tocar

Fer passes endavant setmana rere setmana per arribar de la millor manera a les dates clau és bàsic pel creixement de les colles i a Tarragona tant la Jove, com els Xiquets de Reus com els Nens encaraven reptes de nivell a les portes de Sant Joan, Sant Pere o Santa Anna.

A les dues primeres la jornada els va sortir rodona, a la tercera la sort no els va acompanyar però l’intent de 2 de 8 amb folre va evidenciar que és qüestió de setmanes, per no dir dies, que es retrobin amb un castell anhelat.

La Jove de Tarragona té clars els passos a seguir i fidels a la seva manera de fer els estan complint a la perfecció. Va semblar que els costava fer el salt però des de la diada a Reus a finals de maig la seva trajectòria és impecable: dos 3 de 9 amb folre (considerarem una anècdota l’intent desmuntat dissabte), dos 4 de 8 amb l’agulla, tres 5 de 8 i tres pilars de sis, que ja havien executat anteriorment.

A la col·lecció de cromos 2024 faltava el 2 de 8 amb folre, aquell castell que històricament s’entravessava i que van poder estrenar a la plaça del Rei. Hi ha gana al Cós del Bou i cal estar atents a que preparen per Sant Joan perquè podria haver-hi més d’una estrena.

Els Nens del Vendrell es van trobar amb una pedra al camí en la seva línia ascendent de la temporada. Consolidats els dos castells bàsics de vuit i el 2 de 7, estava clar que tard o d’hora arribaria l’intent de 2 de 8 amb folre. A Tarragona l’havien descarregat per última vegada l’any 2017 i tocava tancar el cercle.

Però l’intent es va quedar a les portes perquè amb l’acotxador ja col·locat, el castell es va trencar. Important la capacitat de reacció de la colla que l’any passat va estar molt castigada per les caigudes i a Tarragona es va refer de l’ensopegada amb dos dels seus millors castells, 2 de 7 i 4 de 8.

Els Xiquets de Reus no volen córrer aquesta temporada. L’any passat es van plantar per Sant Pere intentant el castell de nou, però aquest 2024 el treball és més de formiga. Les estrenes s’han anat fent progressivament: a Lleida, el 12 de maig el 4de8, a Valls la setmana següent el 2de7, a Tarragona aquest dissabte el 3de8 i, mentrestant, la feina a l’assaig on es cuinen la resta de castells.

Per Sant Pere dissabte vinent, amb la companyia dels Capgrosos de Mataró i els Castellers de la Vila de Gràcia, hauria d’arribar el següent pas. A la diada de local de la Jove van donar una pista amb el 7de7, que pròximament podria pujar un pis més i per darrera arriba també el 5de8. Hi ha temps per tot.

A Valls, la proclamació de Xavier Grasset com a ambaixador dels Xiquets de Valls d’aquest 2024 va servir per fer el sorteig de l’ordre d’actuació de la diada de Sant Joan, que es farà a la plaça del Blat dilluns vinent a partir de les 13h. Obrirà les rondes la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que podria portar fins a quatre castells de gamma extra.

La Joves anirà segona i té en cartera també dos castells de gamma extra, però les intencions d’uns i altres s’han de confirmar en els darrers assajos d’aquesta setmana, dimecres i divendres. Aquesta diada servirà per estrenar el nou protocol de rondes vallenques que pretén reduir la llarga durada d’algunes actuacions que es fan a la plaça del Blat.

Les colles tindran a cada ronda un màxim de tres possibilitats d’aixecar el seu castell, sigui en peus o intents, limitant els intents en dues possibilitats. S’afegeix una quarta ronda que només es podrà utilitzar si no s’han fet tres castells en les rondes anteriors.

