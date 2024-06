80 dies per conèixer les protagonistes del Concurs de Castells

En poc més de tres mesos arriba una nova edició del Concurs de Castells que, per cinquena edició consecutiva, se celebrarà en tres jornades diferents. 42 colles es distribuiran entre la jornada de Torredembarra (26 de setembre) i les dues a la Tarraco Arena Plaça (5 i 6 d’octubre).

El 31 d’agost es tanca el Rànquing Estrella que es va obrir el passat 1 de setembre i determina l’ordre de les colles que hi participen sumant els punts dels tres millors castells fets a les cinc millors diades. Tot i que hi ha moltes colles que ja tenen assegurada la seva presencia a l’edició número 29 del Concurs, algunes encara estan pendents de saber si competiran a Torredembarra, a la jornada de dissabte o a la jornada de diumenge de la TAP.

Les coses per la part alta del rànquing estan clares i les colles habituals ocuparan els quatre primers llocs: Verds, Vella, Joves i Jove. Només falta determinar en quin ordre acabaran a la classificació. Els Minyons de Terrassa, tot i que estan al rànquing, s’auto exclouen de la presència a Tarragona. La jornada de diumenge, que tindrà 12 colles, la completaran segur Capgrossos de Mataró, Xiquets de Tarragona, Moixiganguers d’Igualada, Castellers de Barcelona i Castellers de Sants.

Els altres tres llocs podrien estar més disputats en funció de com evolucioni la temporada castellera fins a finals d’agost. Ara, estarien el dia 6 d’octubre a la TAP els Castellers de la Vila de Gràcia, els Xiquets de Reus i els Castellers de Sant Cugat, però Marrecs de Salt, Castellers de Lleida, Nens del Vendrell o Castellers de Sabadell podrien tenir opcions d’accedir.

Als gironins els queden quatre actuacions per sumar punts, als lleidatans i als saballuts cinc i als Nens nou. De fet, la colla del Vendrell es planteja pròximament assaltar el 7 de 8 i, fins i tot, el 2 de 8 amb folre que els aproparia al Concurs de diumenge. Tot i això, haurien de repetir vàries vegades aquests castells per assegurar-se, com a mínim, la tretzena posició del rànquing.

La jornada de dissabte, que tindrà 18 protagonistes, viu una situació similar a la de diumenge, amb vàries colles que ja tenen assegurada la presència a la TAP. Més enllà de les que lluiten per entrar a diumenge, Xics de Granollers, CC de Sant Pere i Sant Pau, Jove de Barcelona, Sagals d’Osona, Castellers de Terrassa, Tirallongues de Manresa, Castellers de Berga, Castellers d’Esplugues i Xicots de Vilafranca tot apunta que estaran el dia 5 d’octubre competint a Tarragona.

A partir d’aquí cinc colles estan pendents de segellar el seu accés: Castellers d’Esparreguera, Castellers de Cornellà, Bordegassos de Vilanova, Xiquets del Serrallo i Jove de Sitges. No es poden despistar perquè per darrera Castellers de Mollet o Sarrià van fortes i aspiren a més.

Com és habitual, a Torredembarra hi participaran 12 colles i la classificació, a hores d’ara, és bastant clara i espera poques sorpreses. El tall per accedir-hi el marca actualment la Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample seguits molt de prop per Esperxats de l’Estany. Tant si entra una colla, com l’altra seria l’estrena de les dues agrupacions al Concurs de Castells. El sorteig de la ubicació a plaça i l’ordre d’actuació serà l’11 de setembre en un acte al Teatre Tarragona.

Aquest cap de setmana tindran opció de sumar punts algunes colles com els Nens del Vendrell que actuen a la diada del local de la Jove de Tarragona i portaran novament els castells de vuit. Caldrà esperar fins última hora per veure si estrenen el 2 de 8 amb folre, ja que tenen alguna baixa per malaltia. Si no l’intenten a Tarragona, arribarà durant el mes de juliol que culmina amb la seva festa major de Santa Anna.

La Jove de Tarragona seguirà rodant els castells de gamma alta de vuit i podria tornar a portar un castell de nou, mentre els Xiquets de Reus també buscaran consolidar la gamma de vuit a les portes de la diada de Sant Pere al Mercadal dissabte 22 de juny.