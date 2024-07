Inspeccionen 350 embarcacions recreatives el 2023 a Tarragona, el 20% de les quals cometen infraccions

La Guàrdia Civil de Tarragona ha fet 350 inspeccions a embarcacions recreatives l'any 2023. El 20% d'aquestes es van convertir en infraccions administratives, tot i que no totes van acabar en sanció, ja que es van corregir a posteriori després d'entregar la documentació requerida durant la inspecció.

De fet, des del cos policial destaquen que moltes de les infraccions es donen perquè no porten l'assegurança a bord, així com el permís de navegació o el títol per al govern de l'embarcació. Des de principis d'any, ja se n'han tramitat una vuitantena d'administratives.

La campanya d'estiu va arrencar el 15 de juny i s'allargarà fins a mitjan setembre. Preveuen una «gran afluència» de llanxes, iots o motos d'aigua a la costa de la demarcació.

El servei marítim de la Guàrdia Civil de Tarragona ja està en ple rendiment patrullant per la costa tarragonina i ebrenca per informar sobre les mesures de seguretat que han de complir les embarcacions recreatives i per verificar que tenen tota la documentació necessària.

Durant els primers quinze dies de campanya, les tres barques de la unitat - la Río Francolí, la Rio Martín i la S 30- ja han recorregut les zones «més concorregudes», com són les platges de Salou. «És el municipi més turístic i on hi ha més afluència, també on hi sol haver més incidències», indica el sergent primer del Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Tarragona, Carlos Fernández.

L'agent explica que es dediquen a inspeccionar explotacions situades a les platges i als ports, així com els iots o les motos d'aigua. «Verifiquem que es compleixin les mesures de seguretat i que tinguin tota la documentació en regla», comenta el policia.

També subratlla que fan controls en zones de fondeig i bany perquè aquestes últimes són una àrea «sagrada», on no poden entrar les embarcacions perquè suposen un «perill» pels banyistes.

Segons el sergent, el perfil de les persones sancionades són majoritàriament propietaris d'embarcacions recreatives que els manca documentació.

També hi ha aquelles persones que lloguen els vehicles marítims, ja sigui perquè incompleixen alguna normativa de seguretat -llavors recau en l'explotació- o bé perquè es troben en una zona de bany o fondegen en una àrea prohibida. «També hi ha persones que no usen l'armilla quan naveguen amb una moto d'aigua o que ho fan fora dels horaris permesos», afegeix Fernández.

Així mateix, detalla que a l'inici de la temporada hi ha persones que no estan «habituades» a l'ús de les embarcacions o que no els hi han fet el manteniment «adequat» durant l'any. Per la qual cosa, indica, pot mancar algun tipus de documentació, com ara l'assegurança o que tinguin el permís de navegació caducat, així com les armilles.

«En la primera quinzena de la campanya d'estiu ens dediquem a incidir en aquests aspectes per tal que ho corregeixin i puguin navegar amb una absoluta seguretat, sense tenir cap problema al mar», destaca. A partir d'aquest juliol, començaran a sancionar.

Infraccions administratives

L'any passat, la unitat de salvament marítim va fer 350 inspeccions. D'aquestes, unes 75 va ser infraccions administratives, la majoria de les quals -50- es van interposar perquè els mancava documentació. Les 25 restants va ser per l'incompliment de mesures de seguretat, com per exemple, navegar en una zona il·legal o sense dur l'armilla de seguretat. «Aquestes persones no són delinqüents, el nostre ànim no és de sancionar sinó de verificar que es compleixen les mesures de seguretat i que puguin gaudir amb tranquil·litat, sense cap incident», sosté.

Previsió: «més feina»

Fernández preveu que aquest any tinguin «més feina» de caràcter administratiu, ja que augura que hi haurà una «gran afluència» de iots, motos d'aigua i altres tipus de vaixells al mar pel fet que la previsió és que sigui un estiu «càlid». «Ens agradaria tenir el do de la ubiqüitat i estar a totes les platges de la demarcació de Tarragona, però desgraciadament només podem estar en una zona concreta i, a vegades, les incidències passen a l'altra punta del territori», tanca.

