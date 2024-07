Detingut a Tarragona en una operació contra el frau en la comercialització d'hidrocarburs

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han detingut 46 persones en diferents punts del territori estatal, una a Barcelona i una altra a Tarragona, en un operatiu per desarticular una presumpta organització criminal que hauria defraudat més de 100 milions d'euros en concepte d'IVA en la comercialització d'hidrocarburs.

Segons el comunicat policial, es dedicaven a vendre grans quantitats de producte a un preu inferior al mercat i un empleat de banca s'encarregava d'obrir comptes a nom de testaferros per desviar els beneficis. L'operació en contra del grup, amb base a Sevilla, investiga també una trentena de societats i ha permès bloquejar cent comptes bancaris així com embargar 25 immobles, tres embarcacions i sis vehicles d'alta gama.

Els investigadors van començar a estirar el fil l'any 2023 després de conèixer que diverses corporacions del sector dels hidrocarburs amb domicili social a Sevilla haurien defraudat grans quantitats de diners després de no haver liquidat l'IVA corresponent.

Segons van constatar, darrere de la trama empresarial s'ocultaria una «organització criminal». Després de mesos d'investigació i control de les activitats dels principals sospitosos van trobar prou indicis sobre aquesta estructura, liderada per un clan familiar de Sevilla. Amb el suport del grup creaven entramats societaris per cadascun dels exercicis fiscals per cometre el frau.

Segons la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària, el funcionament es repetia en el temps. L'organització, asseguren, es beneficiava de les escletxes normatives que regulen la comercialització d'hidrocarburs per constituir entramats societaris, a partir de testaferros que actuaven com a administradors de les empreses en cadascun dels exercicis fiscals investigats, des de 2019 a 2023. Aquestes estructures abastaven pràcticament tot el territori estatal, fet que permetia abastir petits comerciants de diferents punts. Les principals oficines de gestió de les vendes es trobaven a Barcelona i Jerez de la Frontera.

Els beneficis, apunten, eren desviats per un empleat de banca a qui havien captat perquè obrís comptes bancaris a noms de testaferros. Aquesta mateixa persona hauria assessorat també la cúpula de l'organització sobre possibilitats de finançament, fons existents, la necessitat d'obrir comptes fraudulents en diferents societats i les possibilitats de finançar per evitar les alertes del sistema de prevenció de blanqueig de capitals.

L'activitat del grup hauria incrementat els últims mesos de la investigació arran l'entrada en vigor d'un reial decret que prohibeix la venda entre distribuïdors de carburants al detall, fet que obligava a reorganitzar l'activitat. L'evasió fiscal, precisa el comunicat policial, també permetia el grup oferir preus de mercat molt baixos, generant competència deslleial i acaparant el mercat.

Part dels beneficis eren blanquejats mitjançant la inversió en criptomonedes i l'adquisició d'empreses del sector sanitari, hoteler, restauració i clubs nàutics. També n'haurien destinat una part a adquirir habitatges, vehicles d'alta gamma, viatges de luxe i joies. Amb el procediment judicial en fase d'instrucció, la xifra coneguda fins el moment supera el 100 milions d'euros, però podria augmentar.

El 19 de febrer passat el jutge instructor va autoritzar setze escorcolls en habitatges i oficines de Sevilla, Algesires, Jerez de la Frontera, Màlaga, Marbella, Granada, Barcelona i Tarragona. El mateix dia va acordar l'embarg dels bens: 25 cases, tres embarcacions i el bloqueig de 100 dels 500 comptes bancaris analitzats, amb nou milions d'euros. En les entrades es van intervenir també 300.000 euros i sis vehicles d'alta gamma.

L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions.

