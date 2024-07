L'Ajuntament de Tarragona vendrà un solar per poder fer més habitatge de lloguer assequible

La junta general extraordinària d’SMHAUSA ha aprovat aquest divendres posar a la venda la finca núm. 93765, amb una superfície de 2.669 m2, està situada al carrer Joan Fuster i Ortells, a la Vall de l’Arrabassada.

El president d’SMHAUSA, Nacho García Latorre, ha destacat que «revertir la manca d’habitatge assequible és una de les nostres prioritats com a govern, i perquè això sigui possible, cal disposar dels recursos necessaris, i amb aquesta venda els assegurem». García també ha afegit que «com sempre hem defensat tots els barris de la ciutat han de tenir habitatge públic de lloguer, la intenció és utilitzar els recursos de la venda del solar per poder construir una nova promoció prioritàriament a Llevant».

Amb aquesta aprovació, la finca sortirà a subhasta pública amb la garantia que els recursos obtinguts per la venda es destinaran exclusivament a la promoció d’habitatge protegit.

