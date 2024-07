Les entrades del XXIX Concurs de Castells, a la venda dimecres vinent

Dimecres 24 de juliol a les 10h es posaran a la venda les entrades de la doble jornada del XXIX Concurs de Castells de Tarragona, el dissabte 5 i el diumenge 6 d’octubre, a través del portal concurscastells.tarragona.cat. El màxim d’entrades que es poden adquirir són quatre.

Per la jornada de dissabte 5 d'octubre, a les 16.30h, es posaran a la venda un total de 4.363 entrades, totes de graderia, mentre que pel diumenge 6 d'octubre, a les 10h, es posaran en circulació 4.445 entrades a la graderia i 1.195 al segon pis.

El preu de les localitats pel concurs de dissabte, 5 d’octubre, serà de 6 € graderia (amb seient); i per la jornada de diumenge, 6 d’octubre, 15 € graderia (amb seient) i 12 € al segon pis (sense seient). La jornada de Torredembarra és d’accés lliure i gratuït. Els infants fins a 2 anys que no ocupen seient no paguen entrada.

Tenint en compte que el Concurs de Castells genera sempre molta expectativa entre els castellers i castelleres, els aficionats i les aficionades, és important estar preparats i preparades, i més tenint en compte que la demanda d’entrades és molt alta i poden sorgir alguns dubtes o problemes a l’hora de comprar-les.

L’empresa informàtica encarregada de la venda d’entrades, Koobin, ha reforçat la plataforma amb un sistema de banda ampla, per evitar que aquest es pengi durant el procés de venda.

